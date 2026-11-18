Archivo - Un gran grupo de inyectores/plumas dosificadoras para la inyección subcutánea de medicamentos antidiabéticos o antiobesidad en un montón - APROTT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Un pequeño estudio exploratorio de la Universidad de Oxford (Reino Unido), publicado en la revista 'BMJ Nutrition Prevention & Health', revela que algunos fármacos que se toman para suprimir el apetito, como 'Wegovy' y 'Mounjaro', están asociados con una ingesta insuficiente de nutrientes clave y energía en ciertas personas.

Sin embargo, según los hallazgos, existe poca conciencia sobre este posible efecto secundario entre quienes toman estos medicamentos, en un contexto de escasa orientación nutricional por parte de los médicos.

Los supresores del apetito son tratamientos eficaces para la obesidad y la diabetes tipo 2, pero se sabe poco sobre su impacto en la ingesta dietética, en particular porque la supresión del apetito puede reducir el consumo total de alimentos y, por lo tanto, la ingesta nutricional adecuada, según recalcan los investigadores.

Para profundizar en este tema, recabaron la opinión de 14 pacientes (10 privados y 4 del NHS) a quienes se les habían recetado estos medicamentos en un centro de atención primaria de Inglaterra y les pidieron que recordaran su ingesta dietética de los dos días anteriores, utilizando el diario validado myfood24.

La ingesta diaria promedio de 28 nutrientes de cada participante se estimó utilizando valores de ingesta de nutrientes de referencia (INR) específicos para cada sexo, procedentes de las recomendaciones dietéticas oficiales del gobierno del Reino Unido.

Los investigadores se centraron por separado en la ingesta de fibra, hierro, vitamina D, potasio, proteínas y magnesio, para lo cual se definió un déficit clínicamente relevante como inferior a dos tercios de la ingesta de referencia.

Los alimentos registrados en myfood24 se clasificaron como ultraprocesados ??(UPF) o no, y la ingesta de UPF se expresó como porcentaje de la ingesta total de energía y se utilizó como una medida indirecta de la mala calidad de la dieta. El análisis mostró que la ingesta energética diaria promedio fue de 1.231 kcal, equivalente al 58,5% de las necesidades energéticas estimadas según el sexo. Tres personas tuvieron ingestas inferiores a 800 kcal/día. Más de la mitad del grupo consumió menos de dos tercios de sus necesidades estimadas.

De los 28 nutrientes evaluados, la ingesta promedio fue inferior a dos tercios de la ingesta de referencia (IR) en 10 personas. Sin embargo, la ingesta de proteínas superó la IR, alcanzando un promedio del 153%; solo el consumo de un participante estuvo por debajo de la ingesta recomendada.

Más de tres cuartas partes de los participantes consumían menos de dos tercios de la ingesta de referencia (IR) tanto de fibra como de vitamina D, mientras que la ingesta de hierro estaba por debajo del umbral recomendado en la mitad de ellos.

En total, 8 participantes consumieron menos de dos tercios de la ingesta de referencia (IR) para tres o más de los seis nutrientes clave; un participante no alcanzó la ingesta recomendada en los seis. El consumo de frutas y verduras fue inferior a los 400 g recomendados (5 raciones al día) en los 14 participantes.

La ingesta promedio ponderada por energía de los alimentos ultraprocesados ??fue del 33% del total, aunque el rango fue amplio. Un participante obtuvo la mayor parte (84%) de su energía de los alimentos ultraprocesados. Los comentarios de los participantes vincularon sistemáticamente la reducción de la ingesta de nutrientes y energía con la supresión del apetito.

Muchos participantes describieron la falta de un seguimiento estructurado para controlar el progreso y abordar cualquier inquietud. Además, las revisiones inadecuadas de la medicación provocaron efectos secundarios no controlados, como mareos e hipotensión, lo que a menudo obligó a la persona a ajustar su horario de medicación o a buscar consejo en grupos de apoyo en línea.

"Esto puso de manifiesto una deficiencia más amplia en la supervisión profesional y la integración segura de los tratamientos para la reducción de peso con los medicamentos existentes", señalan los investigadores.

Si bien muchos de los entrevistados informaron una reducción del "ruido alimentario" y la capacidad de disfrutar de la comida sin remordimientos, también informaron evitar las comidas en compañía debido a náuseas o diarrea, temores de recuperar el peso perdido al interrumpir el tratamiento y ansiedad por la asequibilidad a largo plazo.

Entre las consecuencias no deseadas de tomar estos fármacos se incluyen reducciones inesperadas en el consumo de alcohol, una menor satisfacción con la comida y la falta de una guía dietética clara que respalde un uso seguro a largo plazo.

Dos personas manifestaron sorpresa y preocupación por la magnitud de su reducción en la ingesta calórica, de la que no se habían percatado hasta que rellenaron el diario myfood24; algo que, según sugieren los investigadores, no se detectaría sin algún tipo de control. "Las recomendaciones dietéticas actuales en el Reino Unido se basan en la Guía Eatwell, una guía que no tiene en cuenta el peso y que no está diseñada para personas con desnutrición asociada a la obesidad ni para quienes reciben terapias basadas en incretinas [supresores del apetito]. No existe un marco de control nutricional específico para cada fármaco", destacan los expertos. "El predominio de participantes con recetas privadas en esta cohorte sugiere que la red de seguridad nutricional puede ser particularmente escasa fuera de los circuitos del NHS", añaden.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones sobre causa y efecto. Los investigadores reconocen el tamaño reducido de la muestra y que los participantes procedían de un único centro de atención primaria en una zona relativamente acomodada, por lo que los resultados podrían no ser aplicables a otros lugares.

Esta evaluación exploratoria del servicio sugiere que algunos pacientes a los que se les prescriben terapias [supresoras del apetito] pueden consumir dietas con muy bajo contenido energético y no alcanzar los objetivos clave de micronutrientes a pesar de una ingesta adecuada de proteínas. Los hallazgos cualitativos indican que la supresión del apetito puede provocar reducciones no detectadas en la ingesta de alimentos en ausencia de una guía dietética estructurada.

"Si bien estas observaciones generan hipótesis, ponen de manifiesto posibles deficiencias en el seguimiento nutricional dentro de los protocolos actuales de atención de la terapia con incretinas", concluye.