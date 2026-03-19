El riesgo de meningitis vinculado al brote en Reino Unido es "muy bajo" en la Unión Europea

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha señalado que el riesgo de enfermedad meningocócica invasiva (EMI) vinculada al brote en Kent (Reino Unido) es "muy bajo" para la población general de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha notificado un brote en el condado de Kent, en Inglaterra, que incluye 20 casos y dos fallecidos, mientras que Francia ha informado de un caso posiblemente vinculado. Según las investigaciones, el origen del brote puede estar en una discoteca de la ciudad de Canterbury y, en concreto, la asistencia a este club entre el 5 y 7 de marzo.

Para las personas expuestas a este evento en Kent que ya han sido vacunadas contra el meningococo B, el ECDC ha indicado que la probabilidad de infección es "baja", ya que están protegidas por la vacuna. Entre las personas expuestas no vacunadas, el riesgo de infección es "moderado".

Si han transcurrido más de 10 días desde la fecha de exposición, el riesgo de desarrollar la enfermedad se reduce considerablemente, dado que el período de incubación es de hasta 10 días. Entre los contactos cercanos de los casos, se deben implementar medidas de control específicas con antibióticos preventivos y vacunación contra el meningococo B, según la evaluación de riesgo individual.

En la población europea, el ECDC ha insistido en que la probabilidad de exposición e infección es "insignificante". Si se detecta un caso vinculado al brote en Inglaterra, ha explicado que se deberán iniciar de inmediato medidas de control para identificar a los contactos cercanos y administrar profilaxis antibiótica y la vacuna contra el meningococo B (MenB).

Además, ha pedido a los médicos que tengan en cuenta la posibilidad de meningitis en los viajeros que regresan e incluyan el historial de viajes en su evaluación de los casos de enfermedad meningocócica invasiva, en particular en lo que respecta a los viajes a la región de Kent.

Los profesionales sanitarios de los países de la UE/EEE que atienden casos sospechosos o confirmados deben seguir los protocolos de prevención y control de infecciones exigidos. En este punto, ha instado a los países a continuar con la vigilancia, incluida la vigilancia molecular y las pruebas de sensibilidad a los antibióticos, para apoyar el control de los brotes.

ENFERMEDAD RARA PERO CON ALTA TASA DE MORTALIDAD

La enfermedad meningocócica invasiva es una infección bacteriana rara pero grave, causada por 'Neisseria meningitidis' y con una alta tasa de mortalidad. Esta bacteria, al ingresar al torrente sanguíneo, provoca enfermedades graves como meningitis, es decir, la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, e septicemia, que es una infección generalizada de la sangre. La enfermedad meningocócica progresa rápidamente y puede ser mortal si no se detecta y trata con antibióticos a tiempo.

Los brotes de meningitis suelen producirse en pequeños grupos alrededor de los casos o en lugares donde se congrega mucha gente. Aunque pueden producirse algunos casos secundarios entre los contactos cercanos de los casos, la enfermedad no se propaga en la comunidad como sucede, por ejemplo, con un virus respiratorio.

Los niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes son los grupos con mayor incidencia, mientras que los lactantes menores de un año se ven afectados de forma desproporcionada. En la UE/EEE, se notifican cada año alrededor de 2.000 casos, de los que el 10 por ciento son mortales.

En 2023, se notificaron al ECDC 1.895 casos de enfermedad meningocócica invasiva, incluyendo 200 fallecimientos. En 2024, la cifra ascendió a 2.263 casos, de los cuales 202 fueron mortales. El serogrupo B representó el 57 por ciento de los casos en 2023 y el 55 por ciento en 2024.

Los programas de vacunación se dirigen principalmente a lactantes y adolescentes, con diferentes vacunas que protegen contra varios serogrupos de 'Neisseria meningitidis', incluyendo el serogrupo B. Con todo, se recomienda a personas de cualquier edad que se vacunen o reciban una dosis de refuerzo.

El ECDC ha detallado que está en contacto con las autoridades nacionales del Reino Unido y de la UE/EEE y está supervisando la situación mediante vigilancia epidemiológica y genómica integrada, además de realizar evaluaciones periódicas.