Una revisión de evidencia señala la falta de relación entre la exposición a radiofrecuencia y el riesgo de cáncer

Archivo - Joven con un móvil. - ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS) ha publicado un informe sobre cáncer y radiofrecuencia, a partir de la revisión de evidencia, en el que se concluye la falta de asociación causal entre la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencias (CEM-R) y el riesgo de padecer cáncer en humanos.

El informe, basado en revisiones sistemáticas encargadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge datos sobre la relación entre el uso de teléfonos móviles y el cáncer, incluso con un seguimiento de 10 años. Para tumores como el glioma, meningioma y neurinoma del acústico, no se encontró un incremento del riesgo.

Tampoco se hallaron asociaciones consistentes para la leucemia infantil relacionada con la exposición a emisores fijos (antenas), ni para tumores menos investigados como leucemia o linfoma no Hodgkin en adultos.

En cambio, la revisión de estudios que analizaron el vínculo entre la exposición a radiofrecuencia y la incidencia de cáncer en animales de laboratorio sí identificó algunas señales de peligro.

Por ejemplo, se observó un aumento de gliomas en ratas macho, así como un incremento de schwannomas malignos del corazón en los mismos animales. Para linfoma, los resultados fueron inconsistentes entre estudios, mientras que para tumores de hígado y pulmón, las señales positivas no fueron replicadas de forma consistente.

Los autores de la revisión han advertido que extrapolar estos hallazgos de peligro en animales al riesgo humano es excepcionalmente complejo y debe hacerse con extrema cautela, dadas las profundas diferencias fisiológicas y dosimétricas entre especies.

Según han explicado, la diferencia entre los hallazgos en animales y humanos no es una contradicción, sino que se basa en una distinción fundamental entre 'peligro' y 'riesgo'. Mientras que los estudios en animales identifican un peligro, como es la capacidad de un agente para causar daño en condiciones de laboratorio ideales y, a menudo, extremas; los estudios en humanos evalúan el riesgo, que se refiere a la probabilidad de que ese daño ocurra en el mundo real, con los niveles de exposición típicos de la población.

En este sentido, el informe subraya que, aunque se ha identificado un peligro en roedores bajo exposición controlada, esto no se ha traducido en un riesgo medible en la población humana hasta la fecha.