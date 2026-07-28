Revelan que el funcionamiento deficiente del sistema glimfático está implicado en Alzheimer o ELA

Imagen del equipo investigador - UB

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que un funcionamiento deficiente del sistema glimfático, encargado de la limpieza del cerebro, podría estar implicado en varias enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la degeneración lobular frontotemporal o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Publicado en 'Acta Neuropathologica Communications', muestra que estas enfermedades presentan una acumulación más elevada de wasteosomas, pequeñas estructuras que actúa como "contenedores de residuos en regiones clave del sistema de limpieza del cerebro", informa la UB en un comunicado este martes.

Estos resultados sugieren que este sistema podría funcionar de manera deficiente en estos pacientes, lo que "podría favorecer la acumulación de estas estructuras y contribuir a la progresión de la enfermedad".

Los investigadores han analizado muestras cerebrales de 185 donantes, incluyendo a personas con Alzheimer, ELA o degeneración lobular frontotemporal, así como personas sin ninguna enfermedad neurodegenerativa, con el objetivo de determinar si los pacientes presentan diferencias en el número de wasteosomas.

Los resultados muestran que los wasteosomas se acumulan "de manera reiterada" en regiones específicas del cerebro, concretamente en las relacionadas con las vías de drenaje del sistema glimfático, y que son más numerosos en cerebros de donantes enfermos, lo que, según los investigadores, refuerza la hipótesis de que los wasteosomas pueden indicar la insuficiencia crónica del sistema glimfático.