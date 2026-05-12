Revelan que 6 de cada 10 pacientes con periimplantitis desconocen las causas y cómo prevenirla

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BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de investigadores de UIC Barcelona revela que cerca del 60% de los pacientes tratados por periimplantitis --6 de cada 10-- desconoce su diagnóstico, las causas y cómo prevenirla, informa la universidad en un comunicado este martes.

Publicado recientemente en 'Journal of Periodontology', y realizado con la colaboración de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), el estudio se basa en una encuesta a 100 pacientes con 258 implantes tratados por periimplantitis en la Clínica Universitaria de Odontología de UIC Barcelona.

Muestra que una parte importante de estos pacientes no identifica factores clave como la diabetes, el tabaquismo, la falta de higiene oral o la ausencia de revisiones periódicas como elementos de riesgo: "Este desconocimiento dificulta la prevención y puede aumentar el riesgo de recaída", señala el investigador principal, José Nart.

El estudio destaca que los pacientes que siguen controles periódicos presentan un mayor nivel de conocimiento y concienciación sobre la enfermedad, lo que "refuerza la importancia del seguimiento clínico".

También evidencia que un 64% de los pacientes se mostró insatisfecho con la información recibida sobre la incidencia de la enfermedad: "Esto sugiere que es necesario mejorar la comunicación desde el inicio: explicar riesgos, expectativas reales y el papel activo del paciente", añade el investigador.

Los investigadores subrayan las tres "claves" para reducir el riesgo de periimplantitis: contar con profesionales con experiencia y formación específica en implantología, mantener una higiene oral estricta y acudir a revisiones periódicas, así como controlar factores de riesgo como el tabaco o enfermedades como la diabetes.