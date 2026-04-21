Revelan que un antioxidante para una enfermedad minoritaria puede servir para las piedras del riñón

Los investigadores del Idibell a cargo del estudio. - IDIBELL

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell) y la Universitat de Barcelona (UB) ha revelado que un antioxidante natural usado para la cistinuria --una enfermedad genética minoritaria que afecta 1 de cada 7.000 personas-- puede servir para tratar las piedras de oxalato de calcio, el tipo más común de piedras en el riñón.

El trabajo, publicado en la revista 'Antioxidants & Redox Signaling', revela además que el antioxidante no solo frena el crecimiento de las piedras en el riñón, sino que protege el órgano de la inflamación y el daño celular, atacando la raíz del problema y ofreciendo una alternativa terapéutica "más segura y con menos efectos secundarios", informa el Idibell en un comunicado de este jueves.

COMBATIR LA CISTINURIA

En 2021, el equipo comprobó que dicho antioxidante, la L-Ergotioneína, era una opción terapéutica "realista y segura, de muy baja toxicidad", que podría permitir el tratamiento crónico de pacientes con cistinuria y conseguir retrasar o prevenir la aparición de piedras de cistina.

El mismo año, la L-Ergotioneína fue designada como medicamento huérfano para el tratamiento de esta enfermedad minoritaria, y más tarde se pudo iniciar un ensayo clínico para validar este nuevo tratamiento preventivo para la cistinuria.

ESTRÉS OXIDATIVO Y DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL

Independientemente del tipo de piedra que se forme en el riñón, sea por agregación de aminoácidos de cistina --en la cistinuria-- o por la cristalización de calcio y oxalado en la orina --en las piedras más comunes--, el proceso daña los mitocondrios y genera un estrés oxidativo en la célula que inflama el tejido renal y facilita que aparezcan cristales.

La investigadora del Idibell y la UB Clara Mayayo ha explicado que tanto la disfunción mitocondrial como el estrés oxidativo son "uno de los principales impulsores de los diferentes tipos de litiasis renal".

"La L-Ergotioneína lo soluciona de lleno: la molécula se transporta directamente al riñón y revierte el estrés oxidativo que pueda haber, restaurando el funcionamiento de los mitocondrios", detalla Mayayo.

El investigador principal del grupo de Fisiología y patología de la relación funcional glia-neurona del Idibell-UB, Raúl Estévez, ha apuntado que corregir estos dos defectos es "la mejor estrategia terapéutica que se podría desarrollar".

RESULTADOS

Según los resultados obtenidos en modelos de ratón, en la cistinuria, la L-Ergotioneína reduce la precipitación de cistina en más de un 60% y, cuando se combina con un derivado de la penicilina, el efecto se suma y supera el 80% de reducción.

Estévez señala que, al restablecer el equilibrio renal, "ayuda al riñón a repararse y a reducir la inflamación que había sufrido", unos efectos que son igualmente eficaces en modelos experimentales con piedras de oxalato de calcio.