Una respuesta del sistema inmune podría estar detrás de algunas fracturas que no llegan a soldar

Archivo - Hueso roto - KIMCHEE CASERO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuando los niveles de trampas extracelulares de neutrófilos (NET) no disminuyen como lo harían durante la consolidación normal, pueden provocar una regeneración ósea deficiente y la pseudoartrosis, según un nuevo estudio de expertos del Centro Médico Universitario Hamburgo-Eppendorf (Alemania).

Cabe recordar que las fracturas óseas desencadenan la formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NET) como parte de la respuesta inmunitaria necesaria para guiar la consolidación de la fractura. En concreto, la consolidación ósea deficiente se presenta en hasta el 10-15% de los pacientes con fracturas.

Los investigadores demuestran en una nueva publicación de 'Science Translational Medicine', realizada en ratones con fracturas, que la eliminación de la enzima Pad4, generadora de NET, mejora la regeneración ósea y reduce las tasas de pseudoartrosis.

Las NET regulan positivamente la señalización molecular cGAS-Sting, lo que colapsa la formación de vasos sanguíneos que conectan los nuevos vasos sanguíneos con el nuevo crecimiento óseo. La inhibición de la vía cGAS-Sting también puede mejorar la regeneración ósea en ratones que carecen de enzimas que eliminan las NET, pero no en ratones que carecen de Pad4.

Los investigadores también confirman que los marcadores séricos de NET están elevados en pacientes con pseudoartrosis, lo que se correlaciona con una acumulación excesiva de NET y STING en el tejido de consolidación alrededor del hueso fracturado. En conjunto, los datos sugieren que las NET "son particularmente relevantes para la fase inicial de la curación de fracturas", escriben los autores.