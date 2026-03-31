La resonancia magnética cardíaca se reinventa con IA: imágenes más nítidas en un solo disparo en pacientes con arritmia

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MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es la técnica estándar para evaluar la función ventricular izquierda y tradicionalmente se realiza mediante secuencias cine convencionales conocidas como precesión libre en estado estacionario balanceado. La RMC captura imágenes en movimiento y permite visualizar eficazmente los procesos corporales dinámicos en tiempo real.

Sin embargo, requiere que los pacientes contengan la respiración varias veces durante la exploración, lo que puede resultar difícil para quienes padecen arritmias o latidos cardíacos irregulares.

La resonancia magnética cine de disparo único mejorada con IA produce una calidad de imagen superior y proporciona mediciones ventriculares comparables a las de la resonancia magnética cine convencional, según una nueva investigación de la Universidad de Fudan en Shanghái (China). El trabajo se publica en 'Radiology: Cardiothoracic Imaging', una revista de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA).

La evaluación precisa de la función ventricular izquierda es fundamental para guiar las decisiones terapéuticas, monitorizar la respuesta al tratamiento y predecir los resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca.

EL PROBLEMA DE VER EL CORAZÓN CUANDO EL RITMO NO ACOMPAÑA

"Para los pacientes con arritmias graves, contener la respiración puede resultar especialmente difícil, lo que a menudo conlleva una calidad de imagen deficiente, fallos en el examen o evaluaciones inexactas", informa el investigador principal Nan Zhang, técnico radiólogo supervisor del Departamento de Radiología del Hospital Zhongshan de la Universidad de Fudan en Shanghái.

Las secuencias de cine de una sola toma abordan este desafío al capturar todo el ciclo cardíaco en solo dos latidos, acortando así la duración de la apnea y reduciendo significativamente el impacto de las arritmias en la calidad de la imagen.

En el estudio, Zhang y sus colaboradores evaluaron la viabilidad del uso de la técnica SENSE comprimida mejorada con aprendizaje profundo (IA-CS) para evaluar la estructura y la función del ventrículo izquierdo. Si bien la IA-CS ha demostrado ser prometedora en diversas aplicaciones clínicas, este es el primer estudio que aplica la técnica a la obtención de imágenes de pacientes con arritmia.

El grupo de estudio incluyó a 25 voluntarios sanos y 45 pacientes con sospecha de arritmias. Cada participante se sometió a imágenes de cine con resonancia magnética convencional y secuencias de cine de disparo único con IA-CS.

Los parámetros volumétricos y de deformación del ventrículo izquierdo medidos para cada método incluyeron: volumen telediastólico, volumen telesistólico, volumen sistólico, fracción de eyección, deformación máxima (en las direcciones radial, longitudinal y circunferencial) y desviación estándar de la deformación máxima.

Tres radiólogos cardiovasculares, sin acceso a la información clínica ni a los resultados de pruebas de imagen previas, analizaron de forma independiente las imágenes, evaluando los artefactos y la visibilidad de las estructuras cardíacas.

La técnica de cine de disparo único con IA-CS demostró una calidad de imagen significativamente superior a la del cine convencional, especialmente en participantes con arritmia, con menos eventos de disparo erróneo y artefactos de movimiento. El disparo erróneo puede ocurrir cuando un paciente presenta arritmia, lo que provoca que el escáner no capture la fase deseada. Los artefactos de movimiento en la resonancia magnética son alteraciones comunes de la imagen que pueden ser causadas por movimientos fisiológicos (respiratorios, cardíacos) o involuntarios durante la adquisición de datos.

RESULTADOS MÁS CLAROS, MENOS ERRORES Y MAYOR PRECISIÓN CLÍNICA

La técnica IA-CS también mostró una concordancia de buena a excelente con la cineangiografía convencional para las mediciones de los volúmenes biventriculares y la masa del ventrículo izquierdo. En los casos en que la cineangiografía convencional falló, la técnica IA-CS proporcionó una fracción de eyección (la medida de la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo del corazón) comparable a los valores obtenidos mediante ecocardiografía.

"La secuencia IA-CS evitó eficazmente los artefactos de movimiento cardíaco que suelen producirse por un disparo erróneo en la cine-resonancia convencional", asegura Zhang. "Además, demostró un tiempo medio de adquisición más corto, a la vez que proporcionó una mejor calidad de imagen, especialmente en la visualización del borde endocárdico, el borde epicárdico, los músculos papilares y el movimiento cardíaco".

La tasa de éxito de la secuencia de cine de disparo único IA-CS en el estudio fue del 100%, en comparación con el 88% de la secuencia de cine convencional, lo que subraya la dificultad de utilizar la resonancia magnética cardíaca para evaluar con precisión la función ventricular en pacientes con arritmia.

"El marco IA-CS ofrece una alternativa prometedora para los exámenes de resonancia magnética cardíaca en el ámbito clínico, donde el largo tiempo de adquisición sigue siendo un gran desafío", agrega Zhang. "Una mayor optimización del marco IA-CS, en particular en lo que respecta al contraste de la imagen y la reducción de artefactos, mejorará su aplicabilidad en la práctica clínica habitual".