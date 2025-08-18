Resistencia del cáncer de mama al tratamiento: investigadores descubren el mecanismo por el que se produce

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Instituto Garvan de Investigación Médica (Australia) ha descubierto el mecanismo por el que algunos cánceres de mama se vuelven resistentes al tratamiento, especialmente en el caso del cáncer de mama con receptor de estrógeno positivo (ER+), un hallazgo que abre puertas a terapias más efectivas para los pacientes.

El trabajo, publicado en la revista 'Journal of Experimental & Clinical Cancer Research', muestra cómo las células de este tipo de cáncer pueden evadir el tratamiento tras la alteración de un sistema de respuesta al estrés celular, que involucra la vía JNK, que actúa como un sistema de alarma celular.

"Hemos identificado un mecanismo que explica la resistencia al tratamiento en el cáncer de mama ER+. Cuando los genes clave de esta vía, incluido uno llamado MAP2K7, no funcionan correctamente, las células de cáncer de mama dejan de recibir el mensaje de detener su crecimiento o morir, incluso cuando sufren daños durante la terapia", ha explicado la autora principal del estudio, la profesora asociada Liz Caldon.

Esta vía ayuda a desencadenar procesos que destruyen las células dañadas o impiden su división cuando las células experimentan un estrés, como el que se causa en tratamientos contra tumores.

Cuando esta se inactiva, las células cancerosas comienzan a desarrollar resistencia a la combinación de tratamiento endocrino e inhibidores de CDK4/6, una opción recientemente aprobada en Australia como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama ER+ de alto riesgo.

Si bien esta estrategia ha logrado mejorar "significativamente" las tasas de supervivencia, algunas pacientes aún no han logrado responder a la misma, lo que provoca la mayor parte de la mortalidad por esta enfermedad en el país.

ANÁLISIS CRISPR DEL GENOMA

Para la identificación de los genes que influyen en la respuesta al tratamiento, el equipo ha realizado un análisis CRISPR de todo el genoma, donde cada gen se desactiva sistemáticamente.

Para la validación de los hallazgos se han analizado muestras tumorales de 78 pacientes con cáncer de mama ER+ que habían recibido tratamiento, lo que ha mostrado que aquellos cuyos tumores presentaban baja actividad de la vía JNK tenían menor probabilidad de responder adecuadamente.

"A medida que la combinación de terapia endocrina e inhibidores de CDK4/6 se usa más ampliamente para el cáncer de mama, los médicos necesitan urgentemente maneras de identificar quiénes tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad durante su tratamiento", ha subrayado Caldon.

Tras ello, ha explicado que la evaluación de los niveles de actividad de JNK en estos pacientes tiene el "potencial" de identificar a aquellos que "probablemente" no responderían a este tratamiento, permitiendo derivarlos a otros tratamientos que podrían ofrecerles mejores resultados.

"Cuando eliminamos los genes implicados en la vía JNK, las células cancerosas continuaron creciendo a pesar del tratamiento (...) Estas células también se propagaron para formar más metástasis en modelos preclínicos", ha afirmado la primera autora del estudio, la doctora Sarah Alexandrou.

Tras ello, ha manifestado que tanto una alta como una baja actividad de JNK puede ser problemática, y que en el contexto de la respuesta a la terapia endocrina y a los inhibidores de CDK4/6, la pérdida de la vía es "claramente perjudicial" para la eficacia del tratamiento.

Por todo ello, el equipo ahora está investigando qué tratamientos alternativos podrían funcionar para pacientes con baja actividad de la vía JNK, y así desarrollar enfoques terapéuticos adaptados a este grupo.

El principal objetivo de esta investigación es el análisis de la actividad de JNK en el tumor de un paciente antes del tratamiento, lo que posibilitará a los médicos seleccionar la terapia más eficaz para cada uno de ellos.

"La Fundación Nacional del Cáncer de Mama se enorgullece de haber apoyado esta importante investigación, que sienta las bases para opciones de tratamiento más personalizadas y eficaces para las personas con cáncer de mama ER+. Conocimientos como estos nos acercan a garantizar que cada persona reciba la terapia adecuada para ella", ha declarado la directora ejecutiva de Investigación del organismo, la doctora Julie Ince-Demetriou.

Además de la Fundación Nacional del Cáncer de Mama, la investigación ha sido apoyada por el Premio al Cáncer de Mama de Estée Lauder Companies, la Beca Lysia O'Keefe, Marina Rizzo, Santina Rizzo y Yasmina Sadiki, la Beca Mavis Robertson y una beca RTP del Gobierno australiano.