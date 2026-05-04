¿Resfriado o alergia? Las claves para diferenciar los síntomas en esta primavera

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Diferenciar los síntomas de un resfriado de los de una alergia es importante para aplicar el tratamiento más eficaz, mejorar la calidad de vida durante la estación primaveral y gestionar los síntomas de "forma segura", según la profesora de Inmunología de la Universidad Europea, María Teresa Coiras.

El resfriado común es una infección vírica contagiosa que suele durar entre 5 y 10 días, mientras que la alergia es una reacción no contagiosa del sistema inmunitario a un alérgeno como puede ser el polen y que puede persistir durante varias semanas, especialmente mientras dure la exposición al alérgeno. Además, los síntomas de la alergia al polen tienden a empeorar al aire libre, factor que no influye de la "misma manera" en un resfriado.

Como ha explicado la experta, la alergia se manifiesta, principalmente, con picor de ojos y nariz, estornudos continuados y una mucosidad abundante, generalmente clara y líquida. Por su parte, el resfriado suele provocar congestión nasal con una mucosidad más espesa, acompañada de dolor de garganta, cansancio y, en ocasiones, fiebre, un síntoma que no suele aparecer en los procesos alérgicos.

"Para la alergia, se recurre a los antihistamínicos, ya que la histamina es el principal mediador de la reacción alérgica. En los casos más graves, pueden ser necesarios corticoides o vasoconstrictores nasales, aunque su uso continuado no es recomendable", ha asegurado la profesora.

En cambio, el resfriado no tiene un tratamiento específico, y las recomendaciones se centran en el reposo, la hidratación y el uso de fármacos para aliviar síntomas concretos como el dolor o la congestión.

María Teresa Coiras ha subrayado que si los síntomas se prolongan más de diez días, aparece fiebre alta, existe dificultad para respirar o si empeoran progresivamente se debe acudir al médico. También ha aconsejado ir a consulta si los síntomas interfieren de "forma notable" en la vida diaria o si persisten las dudas sobre si se trata de una alergia u otra enfermedad.