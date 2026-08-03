Un repunte de nacimientos no impedirá que la edad de maternidad siga "muy elevada" hasta 2075, según experta

El repunte de nacimientos previsto no impedirá que la edad de maternidad siga "muy elevada" hasta 2075, según experta - INSTITUTO BERNABEU

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de la institución de Medicina reproductiva Instituto Bernabeu, la doctora Andrea Bernabeu, ha señalado que pese al repunte de nacimientos previsto por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "las españolas seguirán siendo madres 'tardías' a los 33 años hasta 2075", una edad medida de maternidad "muy elevada".

"La edad materna sigue siendo el factor más determinante en la capacidad reproductiva femenina", ha indicado al respecto, para añadir que a partir de los 35 años, se observa "un descenso progresivo de la calidad y la cantidad de óvulos". Este fenómeno "impacta directamente en las posibilidades de embarazo, el riesgo de aborto y la aparición de complicaciones obstétricas", ha sostenido.

A su juicio, el "leve" aumento de nacimientos estimado es "insuficiente" para "revertir el problema demográfico de fondo". De hecho, ha puesto de manifiesto que la estabilidad de la edad media de la maternidad confirma que los factores laborales, económicos y sociales que han retrasado la formación de familias durante las últimas décadas seguirán presentes.

En este punto, ha recordado que el volumen de madres de edad avanzada no ha dejado de crecer. Así, los últimos datos disponibles analizados por el Instituto Bernabeu muestran que alrededor del 40 por ciento de los nacimientos en España corresponden ya a mujeres mayores de 35 años. "Esta realidad tiene consecuencias que van más allá del primer embarazo", ha afirmado, y es que "retrasar la edad del primer hijo supone, en muchas ocasiones, una mayor dificultad para conseguir el segundo", ha sostenido.

"Cerca del 20 por ciento de las parejas experimentan dificultades para concebir y la edad avanzada de las pacientes es uno de los principales motivos de consulta", ha insistido, al tiempo que ha informado de que en las clínicas de la institución a la que representa, "la edad media de las mujeres que buscan ayuda reproductiva alcanza ya los 39,6 años y supera los 42 años entre quienes requieren tratamientos de ovodonación".

IMPORTANCIA DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Por ello, ha destacado que la reproducción asistida "ha ganado peso hasta convertirse en una herramienta cada vez más relevante para sostener la natalidad". "Actualmente, cerca de 40.000 bebés nacen cada año en España gracias a estas técnicas, lo que representa alrededor del 11 por ciento del total de nacimientos", ha cifrado.

Al respecto, Bernabeu ha declarado que las técnicas "han avanzado enormemente y pueden ayudar en la gran mayoría de los casos, pero no son capaces de revertir el envejecimiento natural del ovario". Así, ha llamado a "mejorar la educación reproductiva y fomentar decisiones informadas sobre la planificación familiar".

"Entre las alternativas disponibles, destaca la preservación de los ovocitos mediante vitrificación de óvulos en edades tempranas, una opción que podría permitir conservar el potencial reproductivo para etapas posteriores de la vida y enfrentarse al desafío de una maternidad cada vez más tardía", ha finalizado.