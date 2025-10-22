República Dominicana premia al cardiólogo Valentín Fuster por "inspirar a generaciones a servir con humildad" - CNIC

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Dominicana ha entregado la Orden de Duarte, Sánchez y Mella al director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el doctor Valentín Fuster, por "inspirar a generaciones a servir con humildad".

"Su ejemplo nos recuerda que la medicina no solo se ejerce con la mente, sino con el corazón. Gracias por inspirar a generaciones a servir con humildad, conocimiento y amor por la vida", ha afirmado el ministro de Salud Pública de República Dominicana, Victor Atallah.

La Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es el más alto honor otorgado por República Dominicana, y premia servicios distinguidos al país, méritos sobresalientes, beneficios a la humanidad, descubrimientos científicos, obras de arte destacadas y otros logros loables.