El reloj biológico de la mente: Descubren cómo cada trastorno mental acelera el envejecimiento cerebral de forma única

Archivo - Resonancia magnética del cerebro. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas con demencia, deterioro cognitivo leve, adicción al alcohol o trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia muestran un mayor envejecimiento cerebral, cada uno con patrones específicos dentro del cerebro, según un estudio de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, China publicado en la revista de acceso abierto ‘PLOS Medicine’.

Algunas condiciones pueden acelerar el envejecimiento cerebral. Los científicos calculan la edad del cerebro en relación con el cuerpo mediante la diferencia de edad predictiva (DAP), que es la diferencia entre la edad cronológica y la edad predicha por la imagen cerebral. Una DAP positiva indica que el envejecimiento se acentúa o aumenta.

Para comprender mejor cómo los trastornos y las divergencias cerebrales pueden afectar el envejecimiento cerebral, los autores de este estudio recopilaron datos de resonancia magnética estructural (RM) de 45.900 personas de control de varios bancos de imágenes cerebrales y los compararon con los de 2.698 pacientes con diferentes afecciones y diferencias cerebrales, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno del espectro autista (TEA), la adicción al alcohol o al tabaco, la enfermedad de Alzheimer (EA), el deterioro cognitivo leve (DCL), la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el trastorno depresivo mayor.

Los autores hallaron que los trastornos neurodegenerativos de la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo leve presentaban la mayor asociación con un alto nivel de DAP. La adicción y los trastornos psiquiátricos también se asociaron con un aumento del DAP. En cambio, no se observaron diferencias en el DAP entre las personas con TDAH o TEA y los controles.

Los investigadores también analizaron los valores de DAP en áreas específicas del cerebro y examinaron qué genes mostraron una mayor expresión en personas con diferentes afecciones cerebrales. La corteza prefrontal mostró un DAP más elevado en diversos trastornos cerebrales. Un DAP más alto en los lóbulos frontal y temporal se asoció con trastornos psiquiátricos, mientras que un DAP elevado en la corteza frontal y occipital se asoció con la demencia. La adicción se relacionó con un DAP elevado en la red neuronal por defecto, en la red de saliencia, en el putamen y en el tálamo.

También se observaron diferencias en la transcripción genética asociadas con afecciones y divergencias específicas. Si bien los resultados son correlacionales y no causales, y aunque algunas afecciones como los trastornos psiquiátricos y la adicción presentan una alta comorbilidad, el autor sugiere que una mayor comprensión del DAP podría ayudar a proporcionar biomarcadores para trastornos cerebrales comunes.

Los autores resumen: “Los diferentes trastornos neurológicos parecen dejar huellas distintas en el reloj biológico del envejecimiento cerebral, lo que puede ayudar a los investigadores a comprender mejor las vías neuronales y biológicas implicadas en estas afecciones”.