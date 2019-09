Publicado 25/09/2019 14:59:06 CET

Un estudio llevado a cabo por investigadores estadounidenses, y que ha sido publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', ha evidenciado que el reloj biológico influye en la eficacia de la respuesta inmune y que, en concreto, las células T CD8, esenciales para combatir infecciones o enfermedades oncológicas, funcionan de manera "muy diferente" según la hora del día.

Los ritmos circadianos son generados por los 'genes del reloj', que influyen en la mayoría de los órganos y células, incluidos los del sistema inmunitario, y cuya función varía según la hora del día. En consecuencia, los ritmos circadianos influyen en diversos aspectos de la fisiología, como el sueño, la nutrición, la actividad hormonal y la temperatura corporal.

Además, estos ritmos diarios ayudan al cuerpo a adaptarse a los cambios cíclicos en el medio ambiente, como las estaciones y el ciclo diurno y nocturno. En investigaciones anteriores, los investigadores habían demostrado que las células T reaccionan más o menos fuertemente a un cuerpo extraño de acuerdo con la hora del día, si bien el papel del reloj biológico en este fenómeno seguía siendo desconocido.

"Utilizando un modelo de vacuna de ratón, observamos que después de la vacunación, la fuerza de la respuesta de las células T CD8 variaba según la hora del día. Por el contrario, en ratones cuyas células T CD8 eran deficientes para el gen del reloj, este ritmo circadiano fue abolido y la respuesta a la vacuna disminuyó durante el día", han dicho los investigadores.

Por tanto, prosiguen, el estudio ha evidenciado que las células T son más propensas a activarse en ciertos momentos del día. Identificar los mecanismos a través de los cuales el reloj biológico modula la respuesta de las células T ayudará a comprender mejor los procesos que regulan las respuestas óptimas de las células T.