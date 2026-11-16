Relacionan la exposición ambiental durante el embarazo con la salud en la infancia y adolescencia

Archivo - Panorámica de la ciudad de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa ha relacionado las exposiciones ambientales durante el embarazo y la infancia con múltiples aspectos de la salud, y ha revelado que la asociación que persiste hasta la adolescencia.

Los resultados, publicados en la revista 'Science Advances', constituyen un "atlas de asociaciones" entre la salud y factores como el humo del tabaco, la contaminación del aire en interiores, la calidad de la alimentación y las características del entorno construido, informa ISGlobal en un comunicado de este viernes.

EXPOSOMA

El equipo ha utilizado un enfoque del exposoma --conjunto de exposiciones ambientales de una persona a lo largo de su vida-- basado en el análisis de múltiples resultados en 4 ámbitos de la salud.

Han empleado datos sobre 69 exposiciones prenatales y 129 exposiciones durante la infancia junto a 11 indicadores de salud evaluados durante la niñez (de 6 a 11 años) y la adolescencia (de 12 a 18).

Se ha incluido la salud cardiometabólica (índice de masa corporal [IMC] y presión arterial); salud mental (trastorno por déficit de atención e hiperactividad [TDAH] y síntomas internalizantes, como la ansiedad o la depresión, y síntomas externalizantes, como la agresividad o la impulsividad); salud respiratoria (asma y sibilancias); y problemas alérgicos (dermatitis y rinitis).

RESULTADOS

El análisis identificó 6 exposiciones prenatales y 42 exposiciones durante la infancia asociadas simultáneamente con múltiples resultados y ámbitos de la salud.

Ninguna se asoció con los 4 ámbitos estudiados, pero alrededor de 1 de cada 3 se relación con más de uno, lo que sugiere que "ciertas exposiciones pueden tener efectos amplios y afectar a varios sistemas del organismo".

El tabaquismo materno durante el embarazo se asoció con un mayor IMC y más conductas externalizantes en los niños, tanto en la infancia como en la adolescencia, así como con más síntomas de TDAH durante la adolescencia.

Una mayor ingesta materna de carne durante el embarazo también se asoció con varios indicadores de salud mental y con el asma infantil, así como con sibilancias y dermatitis durante la infancia.

Muchas de las asociaciones se observaron durante la infancia y seguían siendo visibles después, en la adolescencia, lo que sugiere que las condiciones ambientales durante las primeras etapas de la vida "pueden dejar huellas relativamente duraderas".