Relacionan cambios genéticos causados por dieta, pesticidas y tabaco con cáncer colorectal en menores de 50 años

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (Vhio) ha relacionado los cambios epigenéticos provocados por la dieta, el tabaco y la exposición a pesticidas con el desarrollo de cáncer colorectal en menores de 50 años.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Medicine', identifica "por primera vez" la huella del exposoma --el conjunto de exposiciones ambientales y de estilo de vida-- en el cáncer colorrectal en este grupo de pacientes, informa el Vhio en un comunicado de este martes.

El cáncer colorrectal es el tercer tumor más frecuente en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer, y el 90% de los casos se diagnostican en mayores de 50 años.

INCREMENTO "PREOCUPANTE" DE EOCRC

En los últimos años, se ha observado un incremento "preocupante" del cáncer colorrectal de inicio temprano (EOCRC, por sus siglas en inglés), diagnosticado en menores de 50 años y con características clínicas particulares, si bien las alteraciones moleculares son similares.

Las hipótesis emergentes sobre este aumento sugieren que las exposiciones ambientales y relacionadas con el estilo de vida --el exposoma-- podrían desarrollar un papel clave, pero los esfuerzos por identificar factores de riesgo modificables específicos del EOCRC han tenido un éxito "limitado".

Para esta investigación, el equipo creó unas puntaciones de riesgo basadas en marcas epigenéticas del ADN --metilación-- que reflejan la exposición a factores como el estilo de vida y el entorno, y compararon estas puntuaciones entre dos grupos de pacientes con cáncer colorrectal.

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS Y PICLORAM

La investigadora posdoctoral del Vhio y primera autora del estudio, Silvana Maas, ha explicado que observaron "diferencias significativas" en las firmas epigenéticas asociadas a dieta, tabaco y exposición a pesticidas, particularmente el picloram, que se empezó a usar en Estados Unidos a mediados de la década de los 60.

El jefe del Grupo de Biología Computacional del Vhio y líder del estudio, José Antonio Seoane, ha explicada que ante una señal "tan clara", decidieron analizar con más detalle las características moleculares de los tumores expuestos al picloram.

"Observamos que los tumores con alta exposición al pesticida tenían menos mutaciones en el gen APC, un gen clave en el cáncer colorrectal que regula la vía Wnt, relacionada con el crecimiento celular. Esto sugiere que la exposición al picloram podría favorecer el desarrollo del cáncer por mecanismos no ligados a mutaciones en APC", ha apuntado Seoane, que matiza que será necesario seguir investigando para confirmarlo.

CONCLUSIONES

Según sus autores, el "principal mensaje" del estudio es que la epigenética y la metilación pueden utilizarse como herramienta para medir la exposición ambiental en los tejidos.

"Nuestros hallazgos no solo identifican componentes del exposoma a partir de huellas epigenéticas que podrían contribuir al desarrollo del cáncer colorrectal, especialmente EOCRC, sino que también sientan una base sólida para abordar las exposiciones ambientales y los factores relacionadas con el estilo de vida", concluye Seoane.