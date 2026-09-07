Reír para respirar mejor: la terapia de la risa reduce la dificultad respiratoria en pacientes con EPOC

Archivo - Paciente midiendo su capacidad pulmonar. - PHYNART STUDIO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico realizado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) demuestra que la terapia de la risa puede reducir las dificultades respiratorias y es tan eficaz como los ejercicios respiratorios más tradicionales, según expertos de la Universidad de Hacettepe, Ankara, Turquía.

La investigación se presenta en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Barcelona, España. En el ensayo, se enseñó a los pacientes a utilizar la risa deliberada como ejercicio de respiración, y esto se comparó directamente con pacientes que utilizaban ejercicios de respiración tradicionales y un grupo de control que no realizaba ningún ejercicio de respiración.

Los investigadores aseguran que la terapia de la risa ofrece un tratamiento eficaz y de bajo coste que los pacientes pueden practicar en casa sin necesidad de ningún equipo ni apoyo especializado, junto con su otro tratamiento.

LA TERAPIA DE LA RISA SE PRUEBA EN PACIENTES CON EPOC

La EPOC es una enfermedad pulmonar grave que dificulta la respiración. Afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad y muerte. Las personas con EPOC a menudo sienten falta de aire, incluso durante actividades cotidianas sencillas. Esto reduce su calidad de vida y las hace cada vez más dependientes de otros para su cuidado.

"El manejo de la EPOC requiere más que solo medicamentos. Los pacientes necesitan un enfoque holístico que les ayude a sobrellevar sus síntomas, la carga física de la enfermedad y su impacto emocional y psicológico. Con esta investigación, quisimos explorar si otras técnicas sencillas y de bajo costo podrían complementar la atención médica existente", señala Goncagul Aldan, profesora y enfermera graduada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Hacettepe.

La terapia de la risa ya había mostrado resultados prometedores en varias otras afecciones crónicas. Su naturaleza accesible y placentera sugiere que podría beneficiar igualmente a los pacientes con EPOC, no solo para afrontar el estrés diario de vivir con una enfermedad crónica, sino también para mejorar directamente su salud respiratoria.

63 PACIENTES COMPARAN LA RISA CON UN EJERCICIO RESPIRATORIO

El estudio incluyó a 63 personas con EPOC que recibían tratamiento en el Hospital Municipal de Ankara Bilkent, Turquía. Un tercio de los pacientes fueron asignados aleatoriamente a terapia de la risa, un tercio a ejercicios de respiración con los labios fruncidos y el tercio restante a ningún ejercicio de respiración.

Los ejercicios de respiración con labios fruncidos, en los que se enseña a los pacientes a inhalar por la nariz y exhalar lentamente con los labios fruncidos, son una técnica establecida para pacientes con EPOC que ayuda a liberar el aire viciado que puede quedar atrapado en los pulmones enfermos. Para la terapia de la risa, se enseñó a los pacientes a realizar una serie de ejercicios que incluían palmadas rítmicas con sonidos vocales; ejercicios de risa lúdica, como imitar el arranque de una motocicleta o el rugido de un león; una meditación de la risa con risa espontánea y no forzada, y una relajación con respiración tranquila y sonrisas.

En ambos casos, los pacientes recibieron instrucción presencial sobre cómo realizar los ejercicios asignados y se les pidió que practicaran durante 30 minutos, tres veces por semana durante ocho semanas. Igualmente, se les brindó apoyo mediante videollamadas y mensajes de texto.

Asimismo, antes, durante y después del tratamiento, se evaluó a los pacientes en cuanto a sus dificultades respiratorias, su estado de salud general y la cantidad de cuidados que necesitaban a diario.

MENOS DIFICULTAD PARA RESPIRAR TRAS EL TRATAMIENTO

Tras el periodo de tratamiento, los pacientes que recibieron terapia de la risa y los que realizaron ejercicios de respiración con los labios fruncidos presentaron menos dificultad para respirar, en comparación con los pacientes que no realizaron ninguno de estos ejercicios. Los pacientes de ambos grupos de tratamiento también gozaron de mejor salud en general, pero no se observaron diferencias en la cantidad de cuidados que requirieron.

"Los resultados de este estudio demuestran que tanto los ejercicios de respiración con labios fruncidos como la terapia de la risa pueden reducir significativamente la gravedad de la disnea en pacientes con EPOC, y este efecto se mantuvo incluso un mes después de finalizar el programa. Ambas intervenciones también mostraron resultados prometedores en la mejora de la salud general, lo que sugiere que la terapia de la risa podría ser un área que merece mayor investigación, junto con la respiración con labios fruncidos, en el tratamiento de la EPOC", comentan los autores.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA RISA A RESPIRAR MEJOR?

En la EPOC, las vías respiratorias tienden a colapsarse durante la exhalación, atrapando el aire viciado en los pulmones. La respiración con los labios fruncidos crea una ligera presión que permite que este aire atrapado escape, disminuye la frecuencia respiratoria y ayuda a los pacientes a sentir un mayor control sobre su respiración. La risa puede ejercitar los músculos respiratorios y promover una exhalación más profunda, además de desencadenar la liberación de endorfinas, ofreciendo alivio tanto físico como emocional.

La terapia de la risa busca evocar los efectos de la risa genuina en el cuerpo. Sin embargo, los mecanismos subyacentes a la terapia de la risa en la EPOC aún no se comprenden del todo y se necesita una investigación más exhaustiva.

UN POSIBLE COMPLEMENTO, NO UN SUSTITUTO DEL TRATAMIENTO

Estos hallazgos ofrecen la esperanza de que técnicas sencillas y económicas que los pacientes pueden practicar en casa, sin necesidad de apoyarse en equipos especializados, puedan tratar de reducir la disnea y mejorar su bienestar diario. Tanto los ejercicios de respiración con los labios fruncidos como la terapia de la risa podrían ser valiosos complementos para el tratamiento actual de la EPOC, junto con la medicación y los programas de rehabilitación pulmonar.

Los investigadores esperan ahora estudiar la terapia de la risa a mayor escala con más pacientes y colaborar internacionalmente para estudiar estos enfoques en entornos clínicos de diferentes países.