La reintervención quirúrgica en adultos con cardiopatía congénita sigue siendo de alto riesgo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cardiólogos de Mayo Clinic (Estados Unidos) presentan una nueva investigación en la Reunión Anual de 2026 de la Sociedad de Cirujanos Torácicos (STS), celebrada en Nueva Orleans (Estados Unidos), que indica que la reintervención quirúrgica en adultos con cardiopatía congénita (CC) sigue siendo de alto riesgo y se necesita un modelo nacional de evaluación de riesgos clínicamente aplicable para ayudar a los pacientes y a los equipos de atención a tomar decisiones sobre los procedimientos.

Los adultos con cardiopatía congénita (CC) representan una población creciente y médicamente compleja, a pesar de los avances quirúrgicos. La mayoría nació con cardiopatías estructurales y se sometió a cirugía a temprana edad; muchos requieren procedimientos adicionales en la edad adulta. Sus operaciones previas, la evolución de su fisiología y los problemas de salud a largo plazo dificultan que cirujanos y pacientes calculen el riesgo operatorio utilizando las herramientas actuales diseñadas para la población cardíaca adulta en general.

El estudio, dirigido por la doctora Elaine Griffeth, residente del programa combinado de cirugía general y torácica de Mayo Clinic, analiza casos de la base de datos de cirugía cardíaca para adultos de la STS desde julio de 2017 hasta diciembre de 2023. Los investigadores utilizaron su trabajo previo sobre datos clínicos de Mayo Clinic con análisis de aprendizaje automático y regresión logística para determinar el riesgo quirúrgico a nivel nacional.

Los investigadores descubrieron que el 16,7% de los adultos en todo el país con cardiopatía congénita se consideraban de alto riesgo de mortalidad operatoria y complicaciones posoperatorias graves después de una segunda cirugía cardíaca, incluida la necesidad de apoyo circulatorio mecánico, diálisis y riesgos de accidente cerebrovascular, lesión neurológica o paro cardíaco.

"Muchos pacientes con cardiopatías congénitas necesitarán cirugía en la edad adulta. Nuestro trabajo demuestra que el riesgo general de complicaciones posquirúrgicas es prevalente, pero los pacientes necesitan conocer su riesgo individual según sus circunstancias médicas. Estamos sentando las bases para crear un recurso confiable para esta población emergente de pacientes", comenta el doctor Griffeth.

La investigación identificó 15 factores como los más influyentes en la predicción del riesgo posoperatorio, y un modelo predictivo generado a partir de dichos factores mostró una buena discriminación. Los resultados de este estudio demuestran que es factible generar modelos de riesgo clínicamente aplicables en la atención de la cardiopatía coronaria en adultos, y que la integración del aprendizaje automático con los métodos estadísticos tradicionales ofrece una vía práctica para avanzar.

Se excluyeron del estudio los pacientes con diagnóstico de válvula aórtica bicúspide aislada, sometidos a su primera operación cardíaca o sometidos a trasplante cardíaco o injerto de derivación de arteria coronaria aislada para centrar el análisis en condiciones más típicas de la atención quirúrgica de la cardiopatía congénita en adultos.

"Esto es un trabajo en desarrollo", añade el experto. "Queremos una alta confiabilidad en las cirugías que ofrecemos y estamos intentando adaptar este modelo con datos de pacientes anteriores. Cuanto más informados estén los pacientes sobre los riesgos de la cirugía, mejor".

Griffeth señala que los resultados de los pacientes dependen de todo el equipo quirúrgico y que "los factores de riesgo identificados en una institución no siempre se aplican correctamente a todas las instituciones". Gracias a los innovadores avances en cirugía cardíaca, casi todos los niños que nacen con cardiopatía congénitallegan a la edad adulta, lo que subraya la necesidad de una herramienta de predicción del riesgo para esta creciente población", concluye.