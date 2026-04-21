Reino Unido detecta un repunte de suicidios vinculados al nitrito de sodio, especialmente entre jóvenes

Archivo - Nitrito De Sodio En Botella, Producto Químico En El Laboratorio Y La Industria, Productos Químicos Utilizados En El Análisis. - KITTISAK KAEWCHALUN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tasas de suicidio han ido disminuyendo en todo el Reino Unido desde principios de la década de 1990. Sin embargo, existen indicios de un reciente repunte en las cifras, que coincide con el aumento de los informes de suicidios relacionados con la intoxicación por nitrito de sodio en todo el mundo.

Se trata de un producto químico ampliamente utilizado en la conservación de alimentos está implicado en un aumento reciente de las muertes por suicidio en el Reino Unido, con un número desproporcionadamente alto de casos entre jóvenes y niños/hombres, según un análisis exhaustivo de los datos disponibles para el período 2019-24, de la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido) publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Public Health'.

Según los investigadores, existe una necesidad urgente de salud pública de revisar el acceso sin restricciones a esta fuente, para evitar más muertes prevenibles.

Para determinar si esta forma de envenenamiento está implicada en las muertes por suicidio en el Reino Unido, los investigadores analizaron retrospectivamente los detalles de los casos presentados por forenses, patólogos forenses y fuerzas policiales entre marzo de 2019 y agosto de 2024 al principal laboratorio del Reino Unido que evalúa el nitrito y su metabolito oxidado, el nitrato, en muestras post mortem.

Durante este período, el laboratorio recibió 274 muestras procedentes de 201 casos de presunta intoxicación deliberada o no intencionada, ubicados en todo el Reino Unido, Irlanda y Gibraltar. El número de casos aumentó sustancialmente después de 2019, el primer año en que se recibieron muestras para la evaluación de nitritos/nitratos. El análisis final incluyó únicamente los datos para los que los forenses autorizaron su uso: el 82% (164) de los casos recibidos entre 2019 y 2024.

La edad promedio de estos casos fue de 28 años, pero osciló entre 14 y 74 años para los hombres y entre 17 y 82 años para las mujeres. Casi tres cuartas partes (71%) de todos los casos se dieron entre las generaciones más jóvenes: Generación Z (33%; nacidos entre 1981 y 1996); y Millennials (38%; nacidos entre 1997 y 2012, pero se incluyeron hasta 2005 para tener en cuenta una categoría aparte de menores, ya que el 4% de los casos correspondían a personas menores de 18 años).

En general, hubo más hombres (109) que mujeres (52) entre los casos. Y más de la mitad de los casos en cada generación fueron hombres, excepto en la generación clasificada de mayor edad (Silent, nacida entre 1928 y 1945), donde el único caso fue el de una mujer.

Los niveles de nitrito y nitrato encontrados en las muestras de sangre fueron 100 veces superiores a lo que cabría esperar fisiológicamente en el 87% de los casos, lo que sugiere que la ingestión de la sustancia química fue intencional, según los investigadores.

Los investigadores destacan algunas salvedades en sus hallazgos, entre ellas que, dado que el análisis de nitrito y nitrato no es obligatorio de forma rutinaria en todos los casos de presunto suicidio, no está claro cuántas de estas muertes son causadas exactamente por esta sustancia química.

"Por lo tanto, es probable que los casos incluidos aquí representen una subestimación considerable de la incidencia real. En segundo lugar, el intervalo entre el fallecimiento y la recepción de la muestra varió considerablemente, lo que introduce la posibilidad de que las demoras hayan afectado la precisión de las mediciones bioquímicas", afirman.

No obstante, el aumento observado de casos entre personas predominantemente jóvenes, que suelen tener conocimientos tecnológicos, resulta preocupante, según sugieren."El envenenamiento intencional ha contribuido a estos recientes aumentos y, al menos en Estados Unidos, este incremento se ha atribuido en parte al uso (y disponibilidad) de nitrito de sodio", señalan.

"Esta tendencia ha surgido junto con información en línea de libre acceso que detalla cómo se puede obtener y utilizar el nitrito de sodio, difundida tanto bajo el pretexto de brindar apoyo para la salud mental como con fines más explícitamente dañinos", explican.

Sus conclusiones justifican la adopción de medidas urgentes, sugieren. "En conjunto, estas conclusiones establecen de manera inequívoca que el uso de nitrito de sodio en el Reino Unido como método de suicidio es considerable y preocupante", escriben.

"Nuestros datos respaldan firmemente la hipótesis de que la mayor alfabetización digital de los jóvenes facilita el acceso a material ilícito en línea que promueve prácticas suicidas y refuerzan aún más los llamamientos a una legislación más estricta para evitar la disponibilidad de dicha información en foros en línea", añaden.

Mientras tanto, señalan que las medidas para mitigar los efectos de este tipo de intoxicación, como el suministro de un antídoto (kits de cloruro de metiltioninio) en las ambulancias, serían "un método sencillo, rentable y oportuno para prevenir las devastadoras consecuencias de la ingestión".

La investigadora principal, la profesora Amrita Ahluwalia, comenta: "Este es un tema extremadamente difícil de abordar, y comprendemos el impacto que esto pueda tener en todas las personas afectadas por el suicidio.

"Los resultados de nuestra investigación son profundamente preocupantes. Pero dejan claro por qué se necesitan medidas urgentes para regular el acceso a este producto químico y reducir la difusión de información perjudicial sobre él en internet", concluye.