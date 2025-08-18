Reincorporación laboral post-vacacional: Consejos para un regreso feliz

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Avanza agosto y se viene encima el fantasma de la vuelta a la actividad y a lo que se entiende por rutina laboral, que no debería serlo, sino una búsqueda constante de nuevas expectativas para el progreso profesional y personal. En el momento en que se plantea el regreso a la vida laboral como una situación inquietante o abrumadora, es cuando se debe poner en marcha un plan de aterrizaje con la estrategia más adecuada, optimismo y pensamientos positivos.

El experto en gestión de talento y desarrollo profesional de la Fundación Casaverde, Julio García Gómez, apunta que la meta y el objetivo es: "disfruta de tu trabajo y dejará de serlo". No es fácil llegar a alcanzar esa meta, pero si se propone, se conseguirá el idóneo reencuentro con la vida laboral tras el verano, añade. En este sentido, García revela las claves para una vuelta al trabajo sin traumas.

Cinco claves imprescindibles para la vuelta al trabajo

Organiza una vuelta escalonada a la actividad laboral contactando con algunos colaboradores y compañeros unos días antes de la incorporación para ponerte y poneros al día. Se puede hacer por teléfono o tomando un café a modo de encuentro social.

Priorizar las tareas de lo más a lo menos importante. Fíjarse objetivos a corto y medio plazo. No agobiarse con las grandes decisiones y no precipitarse en los pasos a seguir para alcanzar las metas.

No darse un atracón de trabajo el primer día. Hacerlo de forma progresiva y con método. Convertir el regreso en algo lúdico, pero responsable y no tan trascendente como se pretende que sea.

Respetar los horarios de trabajo, descanso, actividad física y ocio. Tomarse tiempo para el aterrizaje sin precipitaciones.

Manejar el estrés con técnicas de relajación y respiración para el control emocional. Pensar en los mejores momentos de tus vacaciones y generar en la mente la playa más idílica, el mejor paisaje de montaña, los momentos felices vividos con tu pareja, familia y amigos.