La rehabilitación regenerativa permite avanzar hacia la cura de lesiones medulares en ratas

Archivo - Ratón de laboratorio. - JACOBSTUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICMM-CSIC), junto con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, han logrado una mayor recuperación en modelos animales con lesión medular gracias a la combinación de ejercicio físico e implantes de espumas de grafeno en la zona lesionada.

El estudio, publicado en 'Biomaterials', propone una nueva estrategia sinérgica que combina el entrenamiento motor, la única herramienta que permite recuperar algo de funcionalidad en personas con para o tetraplejia, con el uso de espumas tridimensionales de óxido de grafeno reducido, y supone un nuevo avance en la búsqueda de la cura de las lesiones medulares.

Las espumas de grafeno se insertan en la zona donde la médula está lesionada y permiten el crecimiento neuronal entre las dos partes seccionadas de la misma. El año pasado, el mismo equipo logró reconectar la médula espinal totalmente seccionada de una rata utilizando estos materiales.

Los investigadores han querido seguir profundizando en esta línea y, en este último estudio, han trabajado con ratas con hemisección en la zona cervical, la más afectada en humanos, para probar el efecto de insertar las espumas y, aprovechando el crecimiento neuronal que se produce, combinarlo con entrenamiento motor.

MEJORAS ANATÓMICAS

Los resultados muestran mejoras en todas las características anatómicas exploradas. "Todo lo que tiene que ver con marcadores de inflamación en la zona de lesión está mejor", ha detallado la investigadora del ICMM-CSIC Conchi Serrano, líder del trabajo, que añade que esta bajada de la inflamación es progresiva, lo que también es positivo.

Asimismo, aumentó el número de vasos sanguíneos, lo que permite que más sangre llegue a la zona de la lesión y, con ello, facilita la regeneración dle tejido. Las propiedades mecánicas de los músculos, como su dureza o flexibilidad, también mejoran.

"Esta terapia mitiga la pérdida de fibras oxidativas", ha apuntado la científica, que añade que, al analizar la estructura del músculo se observa que "esas fibras tienen un tamaño del sarcómero (unidad anatómica y funcional más pequeña en el músculo) mayor, y tienen más mitocondrias, lo que indica que serán más eficaces para producir energía y funcionar".

Esta terapia sinérgica también ha demostrado su beneficio para recuperar el peso corporal total en la fase subaguda, aumentar el peso relativo del corazón y el bazo, y revertir el del hígado en las fases crónicas.

El siguiente paso será estudiar el comportamiento del animal. "Tenemos que ver si funcionalmente las ratas están mejor, si esos datos que hemos obtenido a nivel de órganos y tejidos se traducen en una mejora del comportamiento que sea funcional", ha señalado Serrano, quien se muestra convencida del potencial de este tipo de terapia de rehabilitación regenerativa.

"Por aquí es el camino", ha destacado la investigadora, quien ha puntualizado que el trabajo aún se está realizando con mamíferos pequeños, y que los ensayos con humanos aún no tienen ni siquiera una fecha lejana. "Estamos trabajando intensamente, pero hay que ir paso a paso", ha subrayado.

Este trabajo forma parte del proyecto Piezo4Spine, financiado por la Unión Europea a través del programa Pathfinder de Horizonte Europa y que busca curar las lesiones medulares gracias a la nanotecnología. Con este objetivo se están desarrollando también nanomedicinas, que en la siguiente fase de estos trabajos serán incorporadas a la espuma para promover aún más estos hallazgos regenerativos tan prometedores.