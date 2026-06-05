Archivo - Un estudio de la UB muestra que unas regiones del genoma humano "podrían desempeñar un papel clave en el cáncer" - ASEBIO - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Barcelona (UB) ha llevado a cabo un estudio por el que ha constatado que "unas regiones del genoma humano", que son consideras "ADN basura" por los expertos, "podrían desempeñar un papel clave en el cáncer".

Este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Trends in Genetics', incide en que "muchas regiones repetitivas del genoma se han considerado ADN basura porque las tecnologías disponibles no permitían estudiarlas con suficiente resolución". "Es el caso de los macrosatélites SST1/NBL2, considerados irrelevantes y, hasta ahora, prácticamente invisibles", explica.

No obstante, los investigadores, liderados por la miembro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB, Sonia V. Forcales, y la integrante de la Universidad Goethe de la ciudad alemana de Fráncfort, Gabrijela Dumbovic, han señalado que estos "podrían desempeñar un papel biológico más complejo y determinante de lo que se pensaba hasta ahora en la organización del núcleo, la regulación del genoma, la vulnerabilidad cromosómica e incluso el cáncer".

Para llegar a esta conclusión, los expertos han integrado "evidencias acumuladas durante años con los avances más recientes en genómica estructural sobre estos componentes bastante desconocidos del genoma humano". "Puesto que SST1/NBL2 son secuencias específicas de primates, el trabajo también puede contribuir a resolver incógnitas de interés evolutivo sobre la función biológica del genoma repetitivo en humanos y otros primates", han explicado.

En este contexto, han expuesto que "los satélites SST1/NBL2 se han asociado con el cáncer, especialmente a través de alteraciones epigenéticas y transcripcionales". Estos "se localizan, sobre todo, en los cromosomas acrocéntricos (con brazos de distinta longitud) y son un modelo muy valioso porque concentran muchas de las características extremas del genoma repetitivo humano", ha expresado Forcales.

A juicio de la también investigadora principal del Grupo de Inmunidad, Inflamación y Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), estas "son grandes secuencias repetidas en tándem, con una elevada complejidad estructural, una regulación epigenética dinámica y producción de ARN no codificantes".

Al respecto, los autores han señalado que "en el cáncer, estas regiones repetitivas del genoma se encuentran frecuentemente desmetiladas -pérdida de grupos químicos metilo o -CH3-, una de las alteraciones epigenéticas más frecuentes en tumores humanos". Ahora, han contribuido a "caracterizar la desregulación epigenética en estos macrosatélites y a describir TNBL, un ARN no codificante derivado de regiones NBL2 frecuentemente hipometiladas en tumores".

"Este transcrito puede interaccionar con factores implicados en 'splicing' (empalme), la respuesta al daño genómico y la función nucleolar", han continuado, mientras que Forcales ha explicado que ello "sugiere posibles conexiones entre el genoma repetitivo y los procesos moleculares funcionales en biología tumoral". "Sin embargo, todavía no sabemos hasta qué punto SST1/NBL2 participan directamente en estos procesos ni cuál es el mecanismo exacto implicado", ha apuntado.

CONTRIBUIR A LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS CROMOSOMAS ACROCÉNTRICOS

Según ha manifestado, "estos datos no indican que SST1/NBL2 sea la única causa, pero sí refuerzan la idea de que estas regiones podrían contribuir a la vulnerabilidad estructural de los cromosomas acrocéntricos". "Estos macrosatélites son relevantes porque se sitúan en regiones acrocéntricas implicadas en este tipo de reorganizaciones, pero no puede afirmarse que sean la causa directa de la patología", ha aclarado.

Además, los especialistas han afirmado que "otras enfermedades humanas también se han relacionado con familias de macrosatélites y secuencias repetitivas del genoma". "Por ejemplo, el macrosatélite D4Z4 está implicado en la distrofia muscular facioescapulohumeral y alteraciones en la metilación de regiones repetitivas como SST1/NBL2 y D4Z4 se han descrito en el síndrome ICF, una enfermedad rara asociada a inmunodeficiencia, inestabilidad cromosómica y anomalías faciales", han divulgado.

Por último, Forcales, que ha señalado que "el gran reto ya no es solo secuenciar por completo el genoma humano, sino entender la función de las regiones repetitivas que durante décadas quedaron fuera del foco de la genómica", ha declarado que todavía se está "en una fase de investigación básica". No obstante, "si confirmamos que estos ARN contribuyen funcionalmente a procesos tumorales, se podrían abrir futuras vías para explorar su papel de biomarcadores o de vulnerabilidades terapéuticas", ha concluido.