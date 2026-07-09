Reducir el coste de la reproducción asistida podría multiplicar los nacimientos hasta 2,6 veces

Archivo - Pareja, fertilidad, embarazo - ADENE SANCHEZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El acceso a los tratamientos de fertilidad no solo depende de la medicina o la tecnología, sino también de un factor mucho más determinante de lo que se pensaba hasta ahora: el dinero.

En distintos países del mundo, miles de parejas se enfrentan a grandes diferencias en el coste de la reproducción asistida, una brecha que podría estar influyendo de forma directa en las posibilidades reales de formar una familia.

UN ANÁLISIS GLOBAL SIN PRECEDENTES SOBRE EL COSTE DE LA FERTILIDAD

Un estudio internacional histórico, desarrollado por la compañía biotecnológica Conceivable Life Sciences (Estados Unidos) ha descubierto que reducir a la mitad los gastos de bolsillo de los pacientes se asoció con un aumento de 2,67 veces en los nacimientos logrados mediante tecnología de reproducción asistida

Presentado en la 42ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) de Londres (Reino Unido), el estudio analizó datos de registro de TRA, datos económicos y demográficos de 22 países y regiones entre 2021 y 2023, que representan más del 95% de la actividad mundial de TRA, para evaluar las variaciones internacionales en la asequibilidad. El resumen del estudio se publica en 'Human Reproduction'.

Para comparar países/regiones de forma coherente, los investigadores desarrollaron una métrica de asequibilidad denominada "coste por bebé", que estima el coste necesario para lograr un nacimiento vivo mediante técnicas de reproducción asistida (TRA).

El coste bruto por bebé se calculó utilizando los costos promedio del tratamiento por ciclo, incluyendo la transferencia de embriones, las pruebas genéticas preimplantacionales (cuando se utilizaron) y los medicamentos, junto con el número de ciclos ponderado por edad necesarios para lograr un nacimiento vivo. El coste neto por bebé se calculó considerando los programas de reembolso, los subsidios y los beneficios fiscales aplicables a cada región o país. Tanto los costos brutos como los netos se expresaron como un porcentaje del ingreso familiar medio después de impuestos.

Los resultados revelaron diferencias internacionales significativas en cuanto a la asequibilidad. El costo bruto por bebé varió más de doce veces entre países y regiones, desde el 66% del ingreso familiar medio en Israel hasta el 833% en África (excluyendo Egipto, Túnez y Sudáfrica), mientras que el costo neto de bolsillo por bebé osciló entre el 13% en Israel y el 825% en África.

Los países con un coste bruto por bebé inferior al 100% y un coste neto de bolsillo por bebé inferior al 50% de la renta mediana de los hogares lograron sistemáticamente los niveles más altos de utilización de técnicas de reproducción asistida, entre ellos Corea del Sur (11,8% de los nacimientos mediante reproducción asistida), España (11,7%) y Japón (9,3%).

Por el contrario, en países y regiones como Brasil, India y el sudeste asiático, donde los costos se aproximan a dos o tres veces el ingreso familiar medio anual, la proporción de nacimientos mediante técnicas de reproducción asistida se desplomó a entre el 0,2% y el 0,4%.

POR QUÉ EL PRECIO PUEDE SER MÁS DETERMINANTE DE LO QUE PARECE

La doctora Stephanie Kuku, autora principal del estudio, asesora principal de la OMS en IA Clínica y gobernanza de datos y directora de asuntos regulatorios y científicos de Conceivable Life Sciences, declara que si bien ya se sabe que el costo influye en las decisiones de los pacientes, fue realmente sorprendente observar cuánta variación en el acceso entre países y regiones podía explicarse mediante una única métrica de asequibilidad. "Nuestros modelos explicaron entre el 77% y el 84% de la variación en la utilización de la terapia antirretroviral", afirma.

"También observamos que la relación seguía un patrón de ley de potencias en lugar de uno lineal simple. En términos prácticos, esto significa que la reducción de costos podría generar aumentos desproporcionadamente grandes en la utilización, observándose las mayores ganancias en los países y regiones donde las barreras de asequibilidad son más altas", agrega.

De cara al futuro, la doctora Kuku segura que los hallazgos proporcionan un punto de referencia claro y cuantificable para mejorar el acceso a los tratamientos de fertilidad.

"Nuestro análisis se centra fundamentalmente en el paciente: se pregunta cuánto gana realmente un hogar promedio y cuánto tendría que gastar para tener un bebé mediante técnicas de reproducción asistida. El umbral del 50% no es una construcción teórica; es una observación concreta de los logros de los países con mejores resultados", añade.

Si bien las políticas para mejorar el acceso a la atención de fertilidad dependerán de los sistemas de salud regionales y los contextos económicos, la doctora Kuku matiza que los hallazgos señalan varias áreas claras de actuación.

"Quizás la respuesta más directa sea que los mandatos de los seguros y los programas de financiación pública deben cubrir múltiples ciclos de tratamiento completos, no solo uno", declara.

"Nuestro análisis se basa en el costo por bebé, no en el costo por ciclo, porque eso es lo que importa a las pacientes. Los datos demuestran claramente que los países que financian múltiples ciclos logran una mayor utilización de los servicios", concluye.