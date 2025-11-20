Reducir el arsénico en el agua puede salvar vidas: estudio de 20 años en Bangladesh

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de 20 años de duración realizado con casi 11.000 adultos en Bangladesh, realizado por la Escuela de Clima de Columbia (Estados Unidos) ha descubierto que la reducción de los niveles de arsénico en el agua potable se asoció con un riesgo de muerte por enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades crónicas hasta un 50 por ciento menor, en comparación con la exposición continua.

Publicado en la 'Revista de la Asociación Médica Estadounidense', el estudio proporciona la primera evidencia a largo plazo y a nivel individual de que la reducción de la exposición al arsénico puede disminuir la mortalidad, incluso entre las personas expuestas al contaminante tóxico durante años.

El análisis histórico, dirigido por investigadores de la Universidad de Columbia y la Universidad de Nueva York, también en EE.UU., es importante para la salud pública porque la contaminación del agua subterránea por arsénico de origen natural sigue siendo un problema grave en todo el mundo. El arsénico se encuentra entre los contaminantes químicos más comunes

"Mostramos lo que sucede cuando las personas que han estado expuestas crónicamente al arsénico dejan de estarlo", comenta Lex van Geen, coautor principal del estudio y miembro del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, que forma parte de la Escuela de Clima de Columbia. "No solo se previenen muertes por exposición futura, sino también por exposición pasada".

Los resultados proporcionan la evidencia más clara hasta la fecha del vínculo entre la reducción del arsénico y una menor mortalidad, asegura Fen Wu, coautora principal del estudio y profesora de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Durante dos décadas, el equipo de investigación realizó un seguimiento de la salud de cada participante y recogió repetidamente muestras de orina para controlar la exposición, lo que, según indican, reforzó la precisión de sus hallazgos.

Las personas cuyos niveles de arsénico en la orina disminuyeron de altos a bajos tuvieron tasas de mortalidad idénticas a las de aquellas que tuvieron una exposición baja constante durante toda la duración del estudio. Cuanto mayor es la disminución de los niveles de arsénico, mayor es la disminución del riesgo de mortalidad. Por el contrario, las personas que continuaron bebiendo agua con alto contenido de arsénico no vieron ninguna reducción en su riesgo de muerte por enfermedad crónica.

El arsénico es un elemento natural que se acumula en el agua subterránea y, debido a que no tiene sabor ni olor, las personas pueden beber agua contaminada sin saberlo durante años. En Bangladesh, se estima que 50 millones de personas han estado expuestas a agua potable con niveles superiores a la directriz de la Organización Mundial de la Salud de 10 microgramos por litro. La OMS lo ha calificado como el mayor envenenamiento masivo de la historia.

De 2000 a 2022, el Estudio Longitudinal sobre los Efectos del Arsénico en la Salud (HEALS, por sus siglas en inglés) realizó un seguimiento a miles de adultos y analizó más de 10.000 pozos en Araihazar, Bangladesh, donde muchas personas dependen de pozos tubulares poco profundos con concentraciones de arsénico que van desde insignificantes hasta extremadamente altas.

Los investigadores midieron periódicamente los niveles de arsénico en la orina de los participantes, un marcador del arsénico ingerido y un indicador de la exposición interna, y registraron las causas de muerte. Estos datos a nivel individual permitieron a los científicos comparar los resultados de salud entre aquellos que redujeron su exposición y aquellos que permanecieron altamente expuestos.

A lo largo del proyecto, los programas nacionales y comunitarios analizaron los pozos en Araihazar para detectar arsénico y los clasificaron como seguros o inseguros, lo que impulsó a muchos hogares a cambiar a pozos más seguros o a instalarlos. Otros continuaron utilizando pozos contaminados, creando un grupo de comparación natural dentro del estudio

La exposición al arsénico disminuyó significativamente en Araihazar durante el período de estudio. La concentración promedio en los pozos de los que dependía la gente se redujo en aproximadamente un 70 por ciento porque muchos hogares cambiaron a fuentes de agua más seguras. Las pruebas de orina confirmaron el cambio: la exposición interna al arsénico de los participantes disminuyó en aproximadamente un 50 por ciento, en promedio, y se mantuvo más baja hasta 2022.

Estos patrones se mantuvieron incluso después de ajustar las diferencias de edad, tabaquismo y estatus socioeconómico. Los participantes cuya exposición se mantuvo alta o aumentó con el tiempo continuaron enfrentando riesgos significativamente mayores de muerte por enfermedades crónicas.

Van Geen comparó el impacto de reducir la exposición al arsénico con dejar de fumar: los riesgos para la salud no desaparecen de inmediato, sino que disminuyen constantemente con el tiempo.

Los hallazgos resaltan la importancia de garantizar el acceso a agua potable libre de arsénico. En Bangladesh, medidas como el análisis del agua de los pozos, el etiquetado de las fuentes de agua no seguras, la perforación de pozos privados y pozos gubernamentales más profundos ya han brindado mejoras cuantificables para muchas personas.

Al demostrar que los riesgos para la salud disminuyen incluso para aquellos que ya están expuestos al arsénico, el estudio destaca una oportunidad crucial: invertir en agua potable puede salvar vidas en una generación.

"Este hallazgo es profundamente gratificante. La salud pública es a menudo el máximo ejemplo de gratificación diferida", dice Joseph Graziano , profesor emérito de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia e investigador principal de la investigación que duró décadas