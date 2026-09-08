Redistribuir la riqueza podría evitar hasta 29 millones de muertes de aquí a 2030, según ISGlobal

Archivo - Fachada del Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las políticas de redistribución de riqueza, como son los impuestos a las grandes fortunas o empresas multinacionales y las emisiones de carbono, podrían evitar entre 6,6 y 29,5 millones de muertes en los países de renta baja de aquí a 2030, según un estudio publicado en 'The Lancet' y liderado por el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Según ISGlobal, estas medidas fiscales internacionales podrían generar una cantidad de recursos "significativos" para financiar programas de desarrollo y salud en un momento, además, en el que muchos países están reduciendo la ayuda oficial al desarrollo (AOD), explica en un comunicado este martes.

Para ello, el estudio ha analizado los datos de 59 países de renta baja y media baja entre 2002 y 2021 y ha calculado, en primer lugar, la relación entre la financiación procedente de la AOD y la mortalidad, y ha modelizado así el posible impacto sobre la salud de 10 políticas diferentes de redistribución de la riqueza diseñadas para compensar esta caída en las ayudas al desarrollo.

Los autores del estudio han defendido que el objetivo de este no es defender una política concreta, sino estimar el posible impacto sobre la salud de distintos mecanismos de financiación que "ya forman parte del debate político internacional".

Entre las medidas propuestas figuran impuestos sobre las grandes fortunas, las grandes empresas multinacionales, las transacciones financieras, las emisiones de carbono, las criptomonedas y los intereses generados por la deuda soberana.

REDUCCIÓN DE LA AYUDA

Según los resultados del estudio, un mayor nivel de ayuda al desarrollo se asocia con una reducción del 24% de la mortalidad general y de un 33% de la mortalidad en menores de 5 años.

Así, y en un escenario en el que continúen los recortes a estas ayudas hasta 2030, se producirían alrededor de 7,6 millones de muertes adicionales, de las cuales 1,4 millones corresponderían a menores de cinco años.

MECANISMOS ALTERNATIVOS

Según el investigador en ISGlobal e impulsor y coordinador del estudio, Davide Rasella, los resultados muestran que "aplicar incluso medidas moderadas de redistribución de riqueza", podría salvar decenas de millones de vidas en los próximos años.

Así, un impuesto del 3% sobre la riqueza de las grandes fortunas se asoció con hasta 29,5 millones de muertes evitadas, un impuesto mínimo global sobre las multinacionales, con 20 millones de muertes menos, o uno sobre las transacciones financieras, con alrededor de 24 millones de muertes menos.