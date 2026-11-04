Realizar ejercicio y caminatas regulares mejora la calidad de vida de las personas en hemodiálisis

Imagen de una persona realizando ejercicio durante la hemodiálisis. - FUNDACIÓN RENAL ESPAÑOLA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Combinar el ejercicio durante la hemodiálisis con caminatas guiadas fuera de las sesiones puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes, según un estudio piloto publicado en 'Sport Sciences for Health' y en el que ha participado Lola Arenas, directora asistencial de Fundación Renal Española.

El estudio ha contado con 14 personas en tratamiento de hemodiálisis procedentes de tres centros. Durante seis semanas, todos los participantes realizaron ejercicio físico durante las sesiones de diálisis. Además, siete de ellos siguieron un programa de caminatas guiadas fuera del entorno hospitalario, diseñado para incrementar progresivamente el número de pasos semanales.

Para realizar el seguimiento, el equipo investigador ha utilizado la aplicación 'Google Fit' y un diario de actividad. También ha evaluado diferentes aspectos de la condición física, como la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular, junto con la calidad de vida percibida por los participantes.

Los resultados muestran que el grupo que incorporó las caminatas consiguió aumentar significativamente el número de pasos semanales y mejorar su calidad de vida percibida en comparación con el grupo que únicamente realizó ejercicio durante la diálisis. Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en las variables relacionadas con la capacidad funcional.

Según la Fundación Renal Española, aunque se trata de un estudio piloto con una muestra reducida, sus resultados apuntan al interés de complementar el ejercicio realizado durante el tratamiento con actividades adaptadas a la vida cotidiana. Los autores señalan que son necesarias nuevas investigaciones, con muestras más amplias y periodos de seguimiento más prolongados, para determinar qué intervenciones resultan más eficaces y conocer sus posibles beneficios a largo plazo.

LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

La investigación se enmarca en la apuesta de la Fundación Renal Española por promover la actividad física entre las personas con enfermedad renal crónica e incorporarla a su atención integral. Junto con la atención clínica, psicológica, social y nutricional, la Fundación desarrolla iniciativas dirigidas a mejorar el bienestar, la autonomía y la calidad de vida de sus pacientes.

Una de ellas es 'Deporte en Sala', un programa de entrenamiento físico supervisado por educadores deportivos durante las sesiones de hemodiálisis. Puesto en marcha en 2015, el proyecto busca facilitar la práctica regular de ejercicio en un entorno adaptado a las necesidades de las personas que reciben este tratamiento.

La experiencia acumulada durante estos años ha puesto de manifiesto el interés de incorporar el movimiento a la rutina de los pacientes, tanto por sus posibles beneficios físicos y funcionales como por su contribución al bienestar psicológico y social.

Por ello, la Fundación ha extendido el programa a seis centros de diálisis: cuatro en la Comunidad de Madrid -Santa Engracia, Los Llanos I, Los Llanos II y Los Lauros- y dos en Galicia -Os Carballos I (Vigo) y Os Carballos II (O Porriño)-, con el objetivo de ampliar progresivamente su alcance.