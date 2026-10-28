RDC confirma que el brote de ébola rebasa las barreras de los 4.900 muertos y los 10.100 casos desde mayo

Un trabajador sanitario lleva a cabo labores de desinfección en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), ante el brote de ébola declarado en mayo (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado este miércoles que el brote de ébola declarado a mediados de mayo ha superado ya los umbrales de los 10.100 casos y los 4.900 muertos, en medio de una expansión del virus que amenaza con convertir este brote en el más mortífero documentado hasta la fecha a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado que hasta ahora se han registrado 10.141 contagios y 4.928 fallecidos, incluidos 81 casos y 42 muertos durante las últimas 24 horas, con una letalidad global situada en el 48,6%.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 999 personas hospitalizadas o en aislamiento y ha agregado que otras 2.708 han recibido el alta después de superar la enfermedad. La tasa de seguimiento de los contactos de los pacientes se sitúa en el 84,5%, al alza durante los últimos días.

Las autoridades han confirmado hasta ahora que hay ocho provincias afectadas --Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte, Ubangi Sur e Ituri, que es el epicentro del brote al acumular el 71,5% del total de contagios, si bien supone solo el 44,4% de los documentados durante el último día--.

En este contexto, la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha señalado que el hecho de que el número de casos de ébola haya superado la barrera de los 10.000 demuestra que es necesario reforzar urgentemente la respuesta al brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna o tratamiento aprobado.

"Los 10.000 casos confirmados deben servir de llamada de atención: esta respuesta no está logrando adelantarse al brote ni está proporcionando a las comunidades lo que necesitan para controlar la transmisión", ha señalado la jefa del equipo de emergencias de la ONG, Silvia Beccaecece. "Las señales de alerta están a la vista de todos; ahora, todo depende de si los líderes prestan atención y toman las medidas necesarias", ha argüido.

"A medida que recorro Ituri, veo con qué dureza está afectando la enfermedad a las comunidades, y me impresiona cuánto más queda por hacer para lograr controlar este brote", ha manifestado, antes de recordar que los residentes en esta zona de RDC "llevan años sufriendo las consecuencias de una violencia extrema, el desplazamiento forzoso y la falta de servicios básicos".

En este sentido, ha hecho hincapié en que a esta situación se suma el ébola, "en un momento en el que muchos ya han agotado su capacidad para hacer frente al desafío adicional que supone". "Lo cierto es que la respuesta actual no es, en absoluto, proporcional a la enorme magnitud del brote" ha lamentado, según un comunicado publicado por el NRC.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria vinculados al brote en RDC --después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos--, lo que ha llevado a varios países de la región a reforzar la vigilancia para intentar contener la propagación de la enfermedad.