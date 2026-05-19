La OMS eleva a más de 500 los casos sospechosos y 130 las muertes sospechosas por el brote de ébola

Archivo - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en la ciudad suiza de Ginebra en diciembre de 2025 (archivo)- Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha elevado este martes a más de 500 casos sospechosos de ébola y 130 muertes sospechosas a causa del brote decretado la semana pasada en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), con al menos un fallecido en Uganda, que le llevó a declarar el domingo una "emergencia pública" a nivel internacional.

Tedros ha señalado ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que "hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri", a lo que se suman dos confirmados por Uganda en la capital, Kampala, ambos llegados desde RDC, así como un ciudadano estadounidense que ha sido ya evacuado a Alemania.

"Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, lo que incluye el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio", ha dicho, antes de alertar de que "se han notificado casos en zonas urbanas, como Kampala y la ciudad de Goma", lo que supone un riesgo de mayor propagación, ante las dificultades que supone esto para la contención del virus.

Asimismo, ha recalcado que "se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada con las labores sanitarias", al tiempo que ha recordado que "hay un movimiento significativo de población en la zona" de Ituri, marcada por la "gran inseguridad" por el repunte del conflicto desde finales de 2025.

El director general de la OMS ha apuntado que "más de 100.000 personas se han visto nuevamente desplazadas" en la zona por las hostilidades y ha esgrimido que "ya se sabe lo que significa el desplazamiento durante los brotes de ébola", antes de advertir del peligro asociado de que "no haya vacunas o tratamiento" para la cepa del virus responsable de este brote, la Bundibugyo.

En este sentido, ha argüido que "ante la ausencia de una vacuna, existen muchas otras medidas que los países pueden adoptar para detener la propagación de este virus y salvar vidas", entre ellas "la comunicación de riesgos y la participación comunitaria".

"Agradezco al Gobierno de Uganda que haya pospuesto las celebraciones del Día de los Mártires, que pueden congregar hasta dos millones de personas, debido al riesgo que representa la epidemia", ha remarcado Tedros, quien ha reconocido que su decisión de declarar la alerta internacional el domingo sin una reunión previa del comité de emergencia no tiene precedentes.

"No es algo que hiciera a la ligera", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que "está profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia". "Celebraremos hoy un Comité de Emergencia para la emisión de recomendaciones temporales", ha adelantado Tedros, que ha desvelado además la liberación de 3,4 millones de dólares (cerca de 2,9 millones de euros) para hacer frente al brote, lo que eleva a 3,9 millones (unos 3,4 millones de euros) los fondos entregados.

Durante la jornada del lunes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) --los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África)-- elevó a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en RDC y Uganda y declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC).

BALANCE OFICIAL DEL GOBIERNO DE RDC

Por su parte, el portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, indicó que hasta ahora se han detectado 435 casos y 118 muertes sospechosas por ébola en las provincias de Ituri y Kivu Norte, antes de agregar que otras dos zonas sanitarias --las de Katwa y Goma-- se suman a las afectadas.

"Nuestros equipos están trabajando para identificar casos sospechosos. Hasta ahora hay 118 fallecidos. Estos casos son aún objeto de análisis para determinar si están efectivamente vinculados al virus", dijo, al tiempo que pidió a la población mantener la calma y respetar las medidas de prevención.

En este sentido, hizo hincapié en que los servicios sanitarios trabajan para contener la propagación del virus y recomendó a los ciudadanos evitar los contactos físicos e ingerir carne insuficientemente cocinada, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla zonas de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus capitales, ha manifestado que hasta ahora ha identificado 189 contactos y ha enviado pruebas al Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) para en análisis de las mismas. "De los resultados disponibles, cinco son negativos, mientras que el resto está a la espera", ha especificado.

"En estos momentos solo hay un caso confirmado en las zonas liberadas, que está siendo tratado en Goma. No hay nuevos casos", ha reiterado el portavoz del grupo, Lawrence Kanyuka, quien ha pedido igualmente a la población "mantener la calma y permanecer vigilantes, respetando las medidas preventivas para evitar una mayor propagación de la enfermedad".

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.