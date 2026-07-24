Archivo - Imagen de archivo de un trabajador sanitario en la lucha contra el ébola en RDC - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de muertos por el brote de ébola que está azotando el noreste y el este de República Democrática del Congo (RDC) se ha incrementado sustancialmente en las últimas 24 horas, hasta los casi 1.300 fallecidos y los casi 3.000 casos confirmados, a raíz del ajuste realizado por las autoridades del país africano, que han reconciliado las bases de datos nacional y provincial.

El nuevo balance publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública arroja concretamente 1.269 muertos y 2.905 casos hasta el 22 de julio, un repunte de 200 muertos y unos 350 casos desde los 1.033 fallecidos y 2.536 casos declarados un día antes.

Los responsables del instituto insisten en que su última estimación, publicada este viernes en su página web, refleja la "integración de los datos armonizados" en las provincias de Ituri y Kivu Norte, la primera epicentro del brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha decretado el brote --causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado-- como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.