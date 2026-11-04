El brote de ébola en RDC supera el umbral de los 10.500 casos en menos de seis meses

Archivo - Trabajadores sanitarios en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han confirmado que el brote de ébola declarado hace cerca de medio año en el este del país ha superado ya la barrera de los 10.500 casos, en medio de una expansión que ha desatado las alertas internacionales, especialmente después de que se hayan detectado contagios asociados en otros países de África.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta la fecha se han documentado 10.532 contagios y 5.126 fallecidos, incluidos 65 casos y 23 muertos durante el último día, para una tasa de letalidad global del 48,7%.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 961 pacientes hospitalizados o en aislamiento --cerca de 20 menos que el día anterior--, mientras que 2.834 personas se han recuperado de la enfermedad y han recibido el alta hospitalaria. Por su parte, la tasa de seguimiento de los contactos es de 84%.

El organismo ha resaltado que ocho provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte y Ubangi Sur-- se han visto afectadas por el brote, con Ituri como epicentro, con el 70,6% del total de los contagios, una cifra a la baja durante las últimas semanas por el aumento de los casos en otras zonas del país.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) entregó el martes 50 toneladas de suministros en Sudán del Sur para reforzar las labores de preparación frente al ébola, incluidos equipos personales de protección y materiales para el control de infecciones.

El organismo destacó que, en el marco de sus labores, está reforzando la preparación a través de una mejora de los estándares de prevención de infecciones en centros sanitarios y comunidades, así como con la comunicación de información y capacidades a los trabajadores sanitarios y la población para identificar mejor los síntomas o promover prácticas de barrera a la propagación.

"La evidencia de brotes anteriores de ébola demuestra que la preparación es fundamental para mantener los brotes bajo control", ha dicho la representante de UNICEF en Sudán del Sur, Noala Skinner, quien ha destacado que "la inversión nacional en servicios sociales, incluido el pago de salarios, resulta, en este momento, de suma importancia para reforzar la preparación y respaldar cualquier respuesta".

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.