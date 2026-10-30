El brote de ébola en RDC roza el umbral de los 5.000 muertos desde mediados de mayo

Trabajadores sanitarios en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país (archivo) - Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) roza ya el umbral de los 5.000 muertos, según han confirmado las autoridades del país africano, que han cifrado en cerca de 10.300 el número de casos confirmados por pruebas de laboratorio.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín oficial que hasta ahora se han registrado 10.274 contagios y 4.992 fallecidos, incluidos 78 casos y 32 muertos durante el último día, con una letalidad global situada en el 48,6%.

Además, ha puntualizado que 1.052 personas se encuentran en estos momentos hospitalizadas o en aislamiento y ha destacado que otras 2.766 han recibido el alta después de superar la enfermedad. La tasa de seguimiento de los contactos de los pacientes se sitúa en el 87,2%, al alza durante los últimos días.

Las autoridades han confirmado hasta ahora que hay ocho provincias afectadas --Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Norte, Ubangi Sur e Ituri, que es el epicentro del brote al acumular el 71,2% del total de contagios, si bien supone solo el 51,3% de los documentados durante el último día--.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.