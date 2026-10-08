El brote de ébola en RDC deja ya más de 4.200 muertos y 8.700 casos desde mediados de mayo

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en el marco del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el país - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este jueves a más de 4.200 muertos a causa del brote de ébola declarado en mayo, que deja hasta la fecha más de 8.700 casos y que desde hace meses es el más mortífero en la historia del país africano y el segundo más mortal a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha afirmado en su último boletín que hasta la fecha se han registrado 8.728 contagios y 4.205 fallecidos, incluidos 63 casos y 27 muertos durante las últimas 24 horas, para una tasa de letalidad del 48,2%.

Así, ha manifestado que en estos momentos hay 1.066 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que 2.269 han recibido el alta tras superar la enfermedad. El organismo ha agregado que la tasa de seguimiento de los contactos se sitúa en el 82%, un ligero repunte respecto a los últimos días.

Por su parte, las autoridades de Sudán del Sur y Somalia han anunciado un refuerzo de las medidas de control y vigilancia, después de que Kenia confirmara el martes su primer caso de ébola y detallara que se trataba de un keniano residente en RDC que llegó al país en un vuelo desde Uganda, a donde se desplazó por tierra desde territorio congoleño.

El ministro de Sanidad sursudanés, Dak Duop Bichok, ha recalcado que "por ahora no hay casos confirmados" de ébola en el país africano, según ha recogido la emisora Eye Radio. "Nuestro sistema sanitario nacional opera al máximo nivel de alerta debido al contexto regional, que está cambiando rápidamente", ha sostenido.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Somalia ha anunciado en un comunicado en redes sociales un incremento de las labores de preparación para detectar rápidamente cualquier caso sospechoso de ébola y una revisión de la capacidad de laboratorio y realización de pruebas de cara a cualquier posible eventualidad.

"No hay casos confirmados de ébola en Somalia en el momento de este comunicado", ha reseñado, antes de agregar que "la evolución en la situación regional y el movimiento de personas entre países de África oriental" requiere aumentar la prevención y comprobar las capacidades para abordar el actual contexto en esta zona de África.

Kenia se convirtió en el segundo país --al margen de RDC-- en confirmar casos importados de ébola vinculados al citado brote, causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado. Uganda anunció el 28 de julio que estaba libre del virus tras confirmar dos muertos y 20 casos, relacionados igualmente con la situación en RDC.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).