El brote de ébola en RDC deja ya cerca de 11.000 casos confirmados en menos de seis meses

Archivo - Fotografía de archivo de los trabajos de desinfección de cara al entierro de un paciente muerto por ébola en el este de República Democrática del Congo (RDC)- Xin Huashefa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a cerca de 11.000 los casos de ébola confirmados desde la declaración de un nuevo brote en el este del país hace cerca de seis meses, mientras que la cifra de fallecidos por el virus supera ya la barrera de los 5.350.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha especificado que hasta ahora se han documentado 10.990 contagios y 5.354 fallecidos, incluidos 70 casos y 31 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad global del 48,7%, según el último boletín epidemiológico.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 966 pacientes hospitalizados o en aislamiento, mientras que cerca de 3.000 han superado la enfermedad y han recibido el alta. La tasa de seguimiento de los contactos, clave para contener la enfermedad, se sitúa en el 79,2%.

El organismo ha manifestado además que la provincia de Ituri, una de las ocho afectadas --junto a Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé, Bajo Uélé, Ubangi Norte y Ubangi Sur--, sigue siendo el epicentro del brote con el 69,6% de los contagios, una cifra a la baja durante las últimas semanas por la expansión del virus a otros puntos del país y las labores de contención en este territorio.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha especificado que se han detectado un total de 71 casos de ébola en los puntos de vigilancia en rutas migratorias, antes de afirmar que la escasez de fondos está dañando los esfuerzos para intentar contener el brote.

"La detección del ébola no puede limitarse a los hospitales o a los pasos fronterizos oficiales", ha explicado el director regional de la OIM para África oriental, el Cuerno de África y África austral, Frantz Celestin, quien ha apuntado que "las personas necesitan acceso a información y servicios de salud, independientemente de dónde vivan o a dónde viajen, lo que incluye los lugares donde se encuentran personas desplazadas y las comunidades fronterizas remotas".

"Mantener estos esfuerzos es fundamental para detectar los casos a tiempo y limitar una mayor transmisión", ha defendido, según un comunicado de la OIM, que ha afirmado que el brote sigue afectando a las comunidades en el este del país, además de los casos importados que han sido comunicados recientemente en Kenia y Nigeria.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la inseguridad y los continuos desplazamientos en esta zona del país están complicando los esfuerzos para acceder a las comunidades afectadas, en las que la OIM apoya un total de 67 centros de desplazamiento, incluidos 50 en zonas afectadas por el brote de ébola.

El organismo ha reseñado que también hay esfuerzos similares en los países vecinos para intentar contener la expansión del virus, antes de insistir en que del total de 110 millones de dólares (cerca de 98 millones de euros) requeridos para la respuesta regional se han recibido 50,2 millones de dólares (unos 44,8 millones de euros), lo que supone menos de la mitad.

De esta forma, ha recordado que este plan de respuesta cubre el periodo hasta marzo de 2027, al tiempo que ha incidido en que las labores de prepraación y respuesta han de extenderse más allá, para lo que es necesaria una financiación flexible adicional para apoyar a los trabajadores de primera línea y reforzar las tareas de detección y vigilancia frente a la enfermedad.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC, causado por la cepa Bundibugyo --que no tiene tratamiento ni vacuna aprobada--, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.