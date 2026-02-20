Radioterapia más allá del cáncer: otras enfermedades que también puede tratar y por qué casi nadie la está usando

MADRID, 20 Feb. (EDIZIONES) -

Cuando pensamos en radioterapia la asociamos de forma automática al tratamiento del cáncer. Sin embargo, esta tecnología médica, clave en la curación de miles de tumores y necesaria en hasta el 65% de los pacientes oncológicos, también se utiliza -a dosis muy bajas y con protocolos específicos- para tratar patologías benignas como la artrosis, la tendinitis, o incluso determinadas arritmias.

En plena revolución tecnológica, la radioterapia moderna es hoy más precisa, personalizada y coste-efectiva que nunca, aunque no está exenta de limitaciones. ¿Qué puede hacer realmente y cuáles son sus fronteras? Entrevistamos para conocer un poco mejor esta técnica en Europa Press Salud Infosalus al presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápida (SEOR), al doctor Javier Serrano.

Así, incide en que, aunque la mayor parte de la actividad de los especialistas en Oncología Radioterápica se lleva a cabo en tratamientos oncológicos contra el cáncer, también existen indicaciones no oncológicas, en las que se sabe que la radioterapia a dosis muy bajas, y bajo esquemas determinados, es capaz de ser muy útil en patologías benignas o funcionales, como son las artrosis, la patología degenerativa articular, la tendinitis, o las arritmias, etc. "Consiguiendo mejorías clínicas y de la calidad de vida que les han permitido a los pacientes abandonar la medicación farmacológica, o reincorporarse a su vida laboral", asegura.

De hecho, llama la atención este experto sobre el hecho de que este papel de la radioterapia es "muy desconocido por la población", e incluso por compañeros especialistas, si bien afirma que "cada vez es más habitual que las unidades de radioterapia ofrezcan estos tratamientos a pacientes con este tipo de patologías", obteniendo resultados muy satisfactorios.

"En resumen, es un campo claramente en expansión y cada vez más conocido por profesionales y por pacientes", resalta este oncólogo radioterápico, que es subdirector del departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

LA RADIOTERAPIA EN EL ABORDAJE DEL CÁNCER

Y es que uno de los aspectos que prácticamente todo el mundo tiene claro es que la radioterapia es hoy uno de los pilares esenciales del tratamiento del cáncer, junto con la cirugía, y con los tratamientos farmacológicos, como la quimioterapia, las terapias dirigidas, o la inmunoterapia.

"No se trata de una terapia complementaria o residual: se estima que alrededor del 65% de las personas con cáncer van a necesitar radioterapia en algún momento de su enfermedad, ya sea con intención curativa, o para mejorar su calidad de vida. Además, en más del 40% de los pacientes que han conseguido alcanzar una curación, la radioterapia ha sido el tratamiento fundamental", resalta el doctor Serrano.

En este sentido, detalla que, actualmente, su papel es decisivo en aspectos tan importantes como los siguientes:

· Curación del cáncer en muchos tumores localizados, sola o combinada con otros tratamientos.

· Reducir de forma muy significativa el riesgo de recaída tras la cirugía.

· Preservar los órganos y sus funciones, evitando cirugías mutilantes.

· Controlar la enfermedad en fases avanzadas, permitiendo vivir más y mejor.

· Aliviar síntomas como dolor, sangrado o dificultad respiratoria, con un impacto rápido y eficaz, que mejora la calidad de vida de los pacientes.

"Hoy la radioterapia forma parte de un abordaje integral y multidisciplinar del cáncer. Cada caso se discute en 'Comités de Tumores' donde participan distintos especialistas, y la radioterapia aporta un valor diferencial: tratamientos locales de altísima precisión, capaces de actuar eficazmente sobre el tumor sin prácticamente ninguna repercusión clínica sobre el paciente", mantiene el presidente de la SEOR.

UNA TRANSFORMACIÓN PROFUNDA GRACIAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Además, destaca que la radioterapia ha experimentado una "transformación profunda" en la última década, y gracias a tecnologías como la radioterapia de intensidad modulada, la radioterapia guiada por imagen, la radioterapia adaptativa, o la protonterapia, hoy se puede tratar mejor, en menos tiempo, y habitualmente sin efectos secundarios significativos. "Esto se traduce no sólo en mejores resultados clínicos, sino también en mejor calidad de vida para los pacientes", incide este experto.

Pero sin duda, un aspecto clave que quiere subrayar es su "alto valor para el sistema sanitario", dado que, según detalla, "la radioterapia es uno de los tratamientos oncológicos con mejor relación coste-efectividad, ya que consigue grandes beneficios en supervivencia y control del cáncer con una inversión relativamente contenida frente a otras terapias".

PRINCIPALES LIMITACIONES DE LA RADIOTERAPIA HOY EN DÍA

En última instancia, pedimos a este oncólogo radioterápico que nos detalle cuáles son las principales limitaciones que hoy en día presenta la radioterapia, a pesar de ser "un tratamiento muy eficaz y potente":

1) La tolerancia de los tejidos y órganos sanos: Nuestro principal reto es conseguir controlar el tumor sin dañar los órganos cercanos; por ejemplo, tratar un tumor cerca de médula espinal, del corazón, o los ojos exige la máxima precisión y una correcta planificación.

"No es diferente a lo que ocurre con otras terapias contra el cáncer como la cirugía, donde el cirujano intenta resecar completamente un tumor que está en contacto con un órgano vital, o el oncólogo médico que utiliza un fármaco de quimioterapia que provoca una inmunosupresión al reducir el número de leucocitos y linfocitos en la sangre. Afortunadamente, la evolución tecnológica y la innovación de los tratamientos actuales de radioterapia nos permiten conseguir objetivos que hace unos años parecían impensables, y esto no ha hecho más que empezar", asevera el doctor Serrano.

2) No todos los tumores responden igual: algunos tumores son más sensibles que otros a la radiación; por eso, el cada vez mejor conocimiento de la radiobiología y de los mecanismos de resistencia de los distintos tumores nos está permitiendo ajustar los esquemas de tratamiento (dosis total, dosis por fracción diaria, tipo de partículas, volumen biológico, etc.) para ser más específicos con cada tumor y con cada paciente, y estoy convencido que esto se traducirá con el tiempo en una mejora de los resultados en nuestros pacientes con cáncer.

"Por otro lado, sabemos que, en diversos tumores, la combinación de radioterapia con otras estrategias (cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, etc.) tiene un impacto muy positivo en el control de la enfermedad y son estrategias muy eficaces que utilizamos diariamente en numerosos pacientes", agrega.

3) Movimiento y anatomía cambiante: Hay tumores que se mueven con la respiración (pulmón, hígado), o en áreas que cambian durante el tratamiento (pérdida de peso, inflamación), y por eso cada vez usamos más radioterapia guiada por imagen y, cuando procede, replanteamiento del plan.

"La incorporación de la IGRT y de ART han supuesto un avance significativo en este campo, permitiendo avanzar en más indicaciones de tratamiento, sobre cada vez más tipos de tumores y localizaciones, lo que está suponiendo todo un reto para nuestra especialidad y un enorme beneficio para los paciente", concluye el presidente de la SEOR.

PREGUNTAS CLAVE SOBRE RADIOTERAPIA MÁS ALLÁ DEL CÁNCER

¿Qué problemas de salud no oncológicos puede tratar la radioterapia?En unidades especializadas se usa a dosis bajas y con protocolos específicos para artrosis y patología degenerativa articular, tendinitis y algunas arritmias, entre otras indicaciones funcionales, con mejoras claras en dolor y calidad de vida.

¿Por qué casi nadie conoce estas indicaciones?Porque históricamente la radioterapia se ha asociado casi solo al cáncer y muchos pacientes e incluso algunos especialistas no derivan o no preguntan por estas opciones no oncológicas.

¿Sigue siendo un tratamiento seguro y coste-efectivo?La radioterapia moderna (IMRT, IGRT, radioterapia adaptativa, protones) es mucho más precisa, permite proteger mejor los órganos sanos y mantiene una de las mejores relaciones coste-efectividad dentro de los tratamientos oncológicos.