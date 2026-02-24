Radioterapia dirigida a tumores cerebrales mejora la calidad de vida frente a la radiación cerebral completa

Archivo - Sala de Control médico y radiólogo, diagnóstico exploración del cerebro. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

Investigadores del Mass General Brigham (Estados Unidos) han descubierto que la radiación estereotáctica dirigida a tumores individuales conduce a una menor carga de síntomas, mejores resultados cognitivos y una mejor función diaria en comparación con la radiación de todo el cerebro.

Los resultados de este ensayo aleatorizado de fase 3, que compara los resultados de los pacientes, se publican en 'JAMA'. En concreto, investigadores del Instituto Oncológico Mass General Brigham han descubierto que el uso de una forma de radioterapia dirigida a tumores individuales, en lugar de la radiación cerebral completa, es más óptimo para pacientes con tumores que se han propagado al cerebro (metástasis cerebrales), incluso si existe un mayor número de tumores.

Este hallazgo podría ayudar a mejorar la calidad de vida y la función cognitiva de muchos pacientes diagnosticados con metástasis cerebrales cada año en Estados Unidos y otros países

"Para los pacientes con tumores cerebrales, la calidad de vida es fundamental. Estos resultados demuestran que ampliar el uso de la radiación estereotáctica podría minimizar la carga sintomática de los pacientes y ayudar a preservar su funcionamiento diario y sus capacidades cognitivas", aporta el autor principal, el doctor Ayal Aizer, director de Oncología Radioterapéutica del Sistema Nervioso Central en el Hospital Brigham and Women's y Cátedra de Oncología Dotada del Mass General Brigham del Instituto Oncológico Mass General Brigham.

Estudios previos han demostrado que, en pacientes con cuatro o menos tumores cerebrales, la radioterapia estereotáctica (que utiliza haces focalizados de radiación de alta dosis para tratar tumores individuales) mejora la función cognitiva sin comprometer la supervivencia a largo plazo, en comparación con la radioterapia cerebral completa. Sin embargo, los pacientes con un mayor número de tumores cerebrales suelen recibir radioterapia cerebral completa.

Recientemente, se ha demostrado que la radiación de todo el cerebro evitando el hipocampo, o la radiación de todo el cerebro que evita la pequeña parte del cerebro que es vital para el aprendizaje y la memoria, es mejor, desde un punto de vista cognitivo, que la radiación de todo el cerebro sin evitación del hipocampo.

Para comparar la radioterapia estereotáctica con la radioterapia cerebral completa con evitación del hipocampo en pacientes con más de cuatro tumores, investigadores del Instituto Oncológico Mass General Brigham asignaron aleatoriamente a 196 pacientes en cuatro centros de tratamiento para recibir radioterapia estereotáctica o radioterapia cerebral completa con evitación del hipocampo. Los pacientes incluidos en el estudio presentaban entre cinco y 20 metástasis cerebrales.

Los investigadores utilizaron un sistema de puntuación para evaluar la gravedad de los síntomas que experimentaban los pacientes con tumores cerebrales, así como su interferencia en su vida diaria. En los pacientes que recibieron radioterapia estereotáctica, las puntuaciones mejoraron seis meses después de la radioterapia, mientras que en quienes recibieron radioterapia cerebral completa con evitación del hipocampo, las puntuaciones empeoraron.

Los pacientes tratados con radioterapia estereotáctica también mostraron un mejor estado funcional (capacidad funcional general) y pudieron mantener una mayor independencia en sus actividades cotidianas que quienes recibieron radioterapia cerebral completa con evitación del hipocampo. La mayoría de las pruebas cognitivas mostraron que los pacientes que recibieron radioterapia estereotáctica tuvieron un mejor rendimiento.

La mediana de supervivencia no difirió significativamente entre los dos grupos. La aparición de nuevos tumores cerebrales fue más frecuente entre quienes recibieron radioterapia estereotáctica que entre quienes recibieron radioterapia cerebral total (45% frente a 24% al año).

Sin embargo, la mayoría de las nuevas metástasis se trataron con radioterapia estereotáctica repetida o no requirieron tratamiento. Además, solo el 3,2% de los pacientes presentó una recurrencia en un tumor tratado con radioterapia estereotáctica, en comparación con el 39,5% de los pacientes que recibieron radioterapia cerebral total con evitación del hipocampo.

Aproximadamente el 9% de los pacientes del grupo de radioterapia estereotáctica requirieron radioterapia cerebral completa posterior para tratar nuevos tumores cerebrales que surgieron posteriormente. En otras palabras, la radioterapia estereotáctica a menudo permitió a los pacientes evitar la radioterapia cerebral completa, en lugar de simplemente retrasarla.

Los autores señalan que entre las limitaciones del estudio se incluye la imposibilidad de cegar a los investigadores respecto a la asignación del tratamiento. Además, las altas tasas de mortalidad en pacientes con múltiples tumores cerebrales podrían haber afectado el análisis de los datos.