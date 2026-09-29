La radiocirugía fraccionada reduce la recurrencia del cáncer tras la cirugía de metástasis cerebrales extensas

Archivo - Cerebro con alzheimer. - HAYDENBIRD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Administrar radioterapia focalizada en tres a cinco sesiones después de la cirugía para una metástasis cerebral grande logra reducir el riesgo de que el cáncer reaparezca en el sitio quirúrgico en comparación con administrar la radiación en una sola sesión, según los resultados del estudio A071801 de la Alianza para Ensayos Clínicos en Oncología (Estados Unidos), presentados en la sesión plenaria de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica en Boston (Estados Unidos).

Los pacientes que, en este estudio, recibieron el tratamiento en varias sesiones, conocido como radiocirugía estereotáctica fraccionada, también vivieron una mediana de nueve meses más que aquellos tratados en una sola sesión. No se observaron diferencias significativas en los efectos secundarios entre los grupos de tratamiento.

"Tras una cirugía para una metástasis cerebral extensa, el reto consiste en administrar suficiente radiación para eliminar las células cancerosas microscópicas restantes sin exponer una cantidad excesiva de tejido cerebral sano a una dosis única elevada", asegura el doctor Paul D. Brown, investigador principal del ensayo y profesor Wilmeth de Oncología Radioterápica en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota.

Dividir la radiación en varias sesiones permite que el tejido sano se recupere entre dosis, al tiempo que se administra una dosis eficaz en la zona tratada. Al fraccionar el tratamiento, logramos mejorar el control local manteniendo un perfil de seguridad similar.

Por su parte, el doctor Ayal A. Aizer, coautor del estudio y oncólogo radioterapeuta del Centro Oncológico Dana-Farber Brigham de Boston, declara que "este estudio transforma la radiocirugía fraccionada, que antes era una práctica razonable respaldada por datos retrospectivos, en una respaldada por un ensayo aleatorizado de fase III".

"Para los pacientes con metástasis cerebrales de mayor tamaño, ahora se debería considerar un tratamiento posoperatorio estándar de tres a cinco sesiones", explica.

Las metástasis cerebrales se producen cuando un cáncer que se originó en otra parte del cuerpo se disemina al cerebro. Se estima que unas 200.000 personas desarrollan metástasis cerebrales cada año en Estados Unidos, y la incidencia va en aumento a medida que los avances en el tratamiento del cáncer prolongan la supervivencia de muchos pacientes, lo que contribuye a que haya una población creciente de personas en riesgo de desarrollar estas lesiones.

Las metástasis de gran tamaño pueden requerir cirugía cuando ejercen presión sobre el cerebro o provocan síntomas como convulsiones, dolores de cabeza o dificultad para hablar o moverse. Se recomienda la radioterapia después de la cirugía, ya que las células cancerosas microscópicas pueden permanecer alrededor de la cavidad quirúrgica y causar la reaparición del tumor. En un ensayo aleatorizado previo, más de la mitad de los pacientes que se sometieron a cirugía sin radioterapia postoperatoria experimentaron una recidiva en el sitio quirúrgico en el plazo de un año.

Para pacientes con un número limitado de metástasis cerebrales resecadas, las guías actuales recomiendan tratar la cavidad quirúrgica con radiocirugía estereotáctica en lugar de radioterapia de cerebro completo para preservar la función cognitiva y la calidad de vida. Sin embargo, aún no se ha determinado de forma definitiva la mejor manera de administrar la radiocirugía posoperatoria para cavidades quirúrgicas más grandes.

En áreas de tratamiento más extensas, la dosis que se puede administrar de forma segura en una sola sesión puede verse limitada por la cantidad de tejido cerebral sano circundante expuesto a la radiación. Estudios retrospectivos sugieren que dividir la dosis de radiación en varias sesiones puede mejorar de forma segura el control local, pero hasta ahora no se habían comparado estos enfoques en un ensayo aleatorizado de fase 3.

El ensayo multicéntrico Alliance A071801 incluyó a 242 pacientes con entre una y cuatro metástasis cerebrales, incluyendo una metástasis de más de 2 centímetros que había sido extirpada quirúrgicamente. Entre 2019 y 2022, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a recibir una sesión única de radiocirugía o radiocirugía fraccionada administrada en tres o cinco sesiones, con dosis basadas en el tamaño del área de tratamiento. Las metástasis que no habían sido extirpadas quirúrgicamente se trataron según el mismo esquema asignado. Los investigadores realizaron un seguimiento de los pacientes durante una mediana de cuatro años.

Un año después del tratamiento, el 87% de los pacientes que recibieron radiocirugía fraccionada permanecieron libres de recurrencia en el sitio quirúrgico, en comparación con el 81% de aquellos que recibieron radiocirugía en una sola sesión. La diferencia fue estadísticamente significativa.

La radiocirugía fraccionada también mostró una tendencia a controlar las metástasis cerebrales que no habían sido extirpadas quirúrgicamente. Los tumores tratados pero no resecados progresaron posteriormente en el 4% de los pacientes del grupo de radiocirugía fraccionada, en comparación con el 11% en el grupo de sesión única. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa.

La mediana de supervivencia global fue de 29 meses para los pacientes tratados con radiocirugía fraccionada, en comparación con 20 meses para aquellos tratados en una sola sesión. El tratamiento fraccionado se asoció con un riesgo de muerte un 31% menor, y esta asociación se mantuvo significativa después de que los investigadores ajustaran los datos según las características del paciente y del tratamiento. Las tasas de eventos adversos fueron bajas en ambos grupos y no mostraron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento.

La diferencia en la supervivencia fue inesperada, según los investigadores, y el estudio no fue diseñado para determinar su causa, por lo que se necesita más investigación. Los grupos de tratamiento estaban bien equilibrados en cuanto a las características medidas al inicio del estudio, y los análisis adicionales no identificaron una explicación clara para la diferencia.

"Nos complació observar un mejor control en el sitio quirúrgico, ya que este hallazgo coincide con la evidencia retrospectiva que nos llevó a realizar este ensayo. Sin embargo, la diferencia en la supervivencia fue sorprendente y no podemos afirmar con certeza su causa. A medida que los tratamientos modernos ayudan a los pacientes a vivir más tiempo con cáncer, mantener el control de la enfermedad en el cerebro podría desempeñar un papel cada vez más importante en los resultados a largo plazo", declara el doctor Brown.

De esta forma, los resultados proporcionan la evidencia más sólida hasta la fecha que respalda la radiocirugía fraccionada después de la cirugía para metástasis cerebrales de mayor tamaño y podrían ayudar a estandarizar una práctica que algunos radiooncólogos ya han adoptado basándose en estudios retrospectivos.