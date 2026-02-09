Los quirófanos también contaminan: así pueden cambiar para ser más sostenibles

Archivo - Equipo de neurocirujanas que opera cirugía de tumor cerebral en quirófano de hospital - ISTOCK - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Reducir, reutilizar, reciclar y repensar pueden aplicarse en los quirófanos canadienses para aumentar la sostenibilidad ambiental, aconseja una nueva directriz diseñada por expertos de la Universidad de Toronto (Canadá) y publicada en CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

En concreto, un equipo multidisciplinario de médicos, administradores, especialistas ambientales y pacientes asociados desarrolló la guía, con financiación del Departamento de Cirugía y el Centro Colaborativo para el Clima, la Salud y la Atención Sustentable de la Universidad de Toronto.

Dado que el sistema de salud canadiense produce casi el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país y 200.000 toneladas de otros contaminantes, muchos de ellos generados en las regiones ultraperiféricas, tiene sentido centrarse en reducir esos daños. Una guía basada en evidencia que actualiza la guía de 2020 describe 21 recomendaciones que incluyen reducir el uso de energía apagando las luces y la calefacción en los quirófanos cuando no estén en uso, utilizando dispositivos y batas quirúrgicas reutilizables, desarrollando programas de reciclaje y repensando la eliminación de suministros no utilizados y dispositivos más antiguos.

"La adopción de estas recomendaciones generalmente conferirá beneficios tanto ambientales como financieros, y a menudo también beneficiará a las personas que brindan y reciben atención", escribe la doctora Sarah Ward, cirujana ortopédica del Hospital St. Michael's en Unity Health Toronto y profesora adjunta de la Universidad de Toronto.

EL RETO NO ES SOLO AMBIENTAL, TAMBIÉN ORGANIZATIVO

Para una implementación exitosa se requieren estrategias personalizadas, y no todas las recomendaciones serán viables para todos los hospitales. Existen barreras para su implementación, como recursos limitados (financieros, de tiempo y de personal), la aceptación del personal, restricciones específicas del centro (p. ej., acceso a contenedores reutilizables para objetos punzantes, cartuchos portátiles de óxido nitroso) y restricciones administrativas (p. ej., sensores de ocupación de quirófanos, contratos de compra vigentes, restricciones de espacio), escriben los autores.

El equipo encargado de elaborar las directrices espera que los hospitales y los departamentos quirúrgicos actúen según las recomendaciones. "Dado el gran impacto ambiental de los quirófanos y el peligro que representan para la salud humana el cambio climático y otros desafíos ecológicos globales, instamos a quienes brindan atención quirúrgica a que revisen estas directrices cuidadosamente y adopten tantas recomendaciones como sean posibles dentro de sus propias organizaciones", concluyen.