La quimioterapia infantil deja una huella mutacional permanente en los tejidos sanos

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MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por el Wellcome Sanger Institute (Reino Unido) revela la cantidad de daño en el ADN causado por ciertas quimioterapias utilizadas para tratar eficazmente el cáncer infantil, junto con un impacto oculto en el hígado.

Tal y como se publica en 'Science', este hallazgo abre el camino a futuras investigaciones sobre nuevas formas de mitigar estos impactos.

Los fármacos de quimioterapia a base de platino son muy eficaces contra el cáncer, pero pueden tener un impacto subestimado en el resto del organismo. Para investigar esto, un equipo del Instituto Wellcome Sanger, la Universidad de Cambridge, el Instituto Francis Crick y el King's College de Londres, todos en Reino Unido, utilizó nuevas tecnologías de secuenciación y descubrió daños distintivos en el ADN del hígado. Sugieren que futuras investigaciones podrían conducir a nuevas formas de prevenir estos daños.

El estudio también reveló que, si bien la quimioterapia destruye eficazmente las células cancerosas, puede "envejecer" las células sanas de un niño. Esto provoca que las células sanas infantiles presenten la misma cantidad de cambios en el ADN que las células adultas experimentan a lo largo de muchas décadas. Este estudio proporciona una conexión directa plausible y una explicación biológica de por qué los supervivientes de cáncer infantil suelen enfrentar problemas de salud en la edad adulta, como cánceres secundarios o enfermedades hepáticas.

El objetivo de esta investigación no es desincentivar el uso de la quimioterapia, que sigue siendo esencial para curar el cáncer infantil. En cambio, al identificar con precisión cómo estos fármacos dañan genéticamente los tejidos sanos, los científicos esperan desarrollar nuevas formas de mitigar o prevenir estos cambios en el ADN en el futuro, reduciendo así los riesgos para la salud a largo plazo de los supervivientes.

En general, la quimioterapia actúa dañando el ADN de las células cancerosas y, en última instancia, destruyéndolas. A pesar de ser una herramienta crucial, esto puede dejar en las células sanas supervivientes patrones de daño en el ADN, conocidos como firmas mutacionales. Si bien algunas de estas firmas mutacionales han sido documentadas en investigaciones previas, su posible impacto en la salud no siempre ha estado claro.

Las quimioterapias basadas en platino son eficaces para tratar diversos tipos de cáncer tanto en adultos como en niños. Dado que los niños que reciben tratamiento oncológico suelen presentar problemas de salud a largo plazo al llegar a la edad adulta, comprender el impacto del tratamiento en su organismo es fundamental para garantizar una atención eficaz y equilibrada.

Los recientes avances en la tecnología de secuenciación genómica han comenzado a revelar cambios en el ADN previamente ocultos en el cáncer infantil. En este nuevo estudio, el equipo utilizó una técnica llamada NanoSeq 2 para identificar la relación entre el tratamiento de quimioterapia en la infancia y las consecuencias que se manifiestan posteriormente.

Esta investigación analizó un total de 186 muestras de sangre, muestras de tumores hepáticos y tejido hepático no canceroso de nueve niños, recolectadas tras un tratamiento con quimioterapia a base de platino. Se incluyeron además 30 muestras de dos niños con cáncer de hígado que habían recibido tratamiento sin platino. El estudio examinó también 47 muestras de niños con cáncer distinto al de hígado que habían recibido quimioterapia a base de platino, aquellos que habían recibido tratamiento sin platino y muestras de niños que no habían recibido ningún tratamiento.

El análisis NanoSeq reveló un número mucho mayor de cambios en el ADN de las células en diversos tejidos tras el tratamiento con platino, observándose en algunos niños la misma cantidad de cambios genéticos que en los tejidos adultos. Algunos de estos cambios en el ADN se consideran factores desencadenantes del cáncer, lo que podría aumentar el riesgo de que estas células se conviertan en cancerosas. Esta complicación del tratamiento del cáncer infantil es muy poco frecuente.

El estudio también reveló un patrón de cambios genéticos en el tejido hepático hasta ahora desconocido. Este patrón no se observó en ningún otro tejido y parecía estar relacionado con la quimioterapia a base de platino. Dado que solo se detectó en el hígado, el equipo sugiere que podría deberse a la degradación del tratamiento quimioterápico, que tiene lugar en este órgano.

El aumento en el número de mutaciones en las células sanas de los niños, junto con el daño adicional en el ADN observado en el hígado, podría ofrecer una explicación biológica plausible de por qué los supervivientes de cáncer infantil desarrollan cánceres secundarios y otros problemas de salud que a menudo se describen como "envejecimiento prematuro". La quimioterapia es un tratamiento eficaz contra el cáncer, y comprender su impacto a largo plazo podría orientar futuras investigaciones para encontrar nuevas formas de prevenirlo.

"Nuestro estudio representa un hito al revelar el daño al ADN que la quimioterapia causa en los tejidos normales. Exploramos las posibles implicaciones para los niños que reciben este tratamiento vital a una edad temprana, ya que los efectos secundarios tardíos suelen manifestarse a lo largo de la vida", afirma la doctora Anna Wenger, primera autora del estudio en el Instituto Wellcome Sanger y la Universidad de Gotemburgo.

"Mediante el uso de técnicas genómicas de vanguardia, descubrimos que ciertos fármacos quimioterapéuticos "envejecen" las células sanas de los niños, causando, en un corto período, la misma cantidad de daño al ADN que normalmente se acumularía durante décadas y se observaría en adultos de mediana edad. Este hallazgo nos permite comenzar a considerar cómo podríamos proteger los tejidos sanos del daño al ADN", concluye.