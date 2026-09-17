¿Hasta qué punto nuestros ingresos dependen de la genética? Un estudio con 44.500 pares de gemelos lo analiza

Archivo - Gemelos - 35007/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de California Berkeley (Estados Unidos) han analizado poblaciones de gemelos para estimar la heredabilidad de los resultados en el mercado laboral. Los resultados se recogen en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

La transmisión del estatus económico entre padres e hijos puede atribuirse a la herencia genética o a los efectos de los recursos y el estatus social de los padres. Estos dos posibles canales pueden ser difíciles de distinguir utilizando fuentes de datos típicas.

Para explorar las contribuciones relativas de los factores genéticos y otras características familiares compartidas, los investigadores analizaron datos censales sobre los ingresos de 2018 a 2023 de 44.500 pares de gemelos y más de un millón de pares de hermanos no gemelos nacidos entre 1983 y 1990 en Estados Unidos.

Los autores compararon pares de gemelos del mismo sexo y de distinto sexo con pares de hermanos del mismo sexo y de distinto sexo, ya que los datos administrativos no distinguían entre pares de gemelos idénticos y fraternos. Los autores identificaron una heredabilidad genética sustancial en la probabilidad de empleo y en los ingresos. Sin embargo, una proporción relativamente alta de pares de gemelos del mismo sexo en la muestra trabajaba en la misma empresa, significativamente mayor que las tasas de pares de gemelos de distinto sexo o pares de hermanos no gemelos.

Excluir a los gemelos y hermanos que trabajan en la misma empresa supuso una reducción del 15% en la heredabilidad genética estimada de los ingresos. Según los autores, la tendencia de los gemelos a influenciarse mutuamente puede sobreestimar la heredabilidad genética del estatus económico y otros resultados sociales en los estudios clásicos con gemelos.