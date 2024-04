Qué es la punción lumbar y cómo debes prepararte

MADRID, 30 Abr. (EDIZIONES) -

La punción lumbar es una punción con la que se consigue una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR), líquido que rodea la médula y el cerebro. Se realiza a nivel lumbar en un nivel donde ya no hay médula, evitando así lesiones de la misma durante el procedimiento.

Así nos lo explica a Infosalus el doctor Nicolas Brogly, vicepresidente de la sección de Obstetricia de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), a quien le preguntamos por esta prueba diagnóstica.

"Consiste en introducir una aguja entre 2 vértebras lumbares, llegando al 'espacio intradural', en el que se encuentra el LCR, y se recoge muestras de éste. Se puede realizar con el paciente sentado o en decúbito lateral (acostado de lado)", detalla este anestesiólogo.

Eso sí, precisa el doctor que, antes de realizar esta técnica diagnóstica, dependiendo del calibre de la aguja, se puede realizar una anestesia local con una aguja muy fina previa a la punción, para disminuir las posibles molestias ocasionadas al paciente. "Si el paciente está muy ansioso, se le puede administrar un sedante", añade.

CÓMO ES LA PREPARACIÓN PREVIA AL PROCESO

Dado que el LCR es estéril, se necesita una asepsia de tipo quirúrgico para el procedimiento, comenta este experto: "El médico que realiza la punción tiene que llevar mascarilla y gorro, pero también tiene que proceder a un lavado quirúrgico de las manos, llevar guantes estériles, y utilizar material estéril. Puede ser útil insertar una vía venosa en caso de mareo durante el procedimiento, para poder administrar medicación".

Dice este portavoz de SEDAR que, si se procede a una anestesia local, el paciente notará el pinchazo y el quemazón de la infiltración del anestésico local, pero no así la punción. "Dado que están las raíces nerviosas en el canal lumbar (dentro de la columna lumbar), si la aguja se acercase o tocase estas raíces, el paciente puede notar una descarga eléctrica, aunque no ocurre en todos los casos. Ésta no suele tener mayor importancia y desaparece al retirar la aguja y reorientarla", agrega.

QUÉ ENFERMEDADES PERMITE DIAGNOSTICAR

La punción lumbar se realiza con fines diagnósticos esencialmente para identificar infecciones bacterianas, pero también víricas de la médula y del cerebro, tal y como detalla el doctor Nicolas Brogly.

Al mismo tiempo, señala que esta intervención permite también diagnosticar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Guillain Barré, algunos tipos de cáncer, de enfermedades hematológicas oncológicas, o incluso hemorragias cerebrales.

"Aunque la punción lumbar no es un procedimiento anodino, respetando las contraindicaciones, se realiza de manera segura. En especial, hay que tener cuidado de descartar signos de hipertensión intracraneal en un paciente en el que indicamos una punción lumbar; siendo ésta la contraindicación más peligrosa", agrega este experto.

Una infección cutánea en el punto de punción es también una contraindicación habitual, asegura este anestesiólogo, y dado que no se puede contaminar el espacio intradural con bacterias cutáneas. "Los trastornos de coagulación graves son también una contraindicación habitual. El médico que indica la punción es consciente de estas contraindicaciones y hará lo necesario para respectarlas", asegura el miembro de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación, y Terapéutica del Dolor.

A su vez, menciona que una de las complicaciones más habituales es la cefalea post-punción dural, debida a la disminución de presión en el canal medular y en el cerebro por la extracción de LCR. "Esta cefalea disminuye o desaparece en posición tumbada, y suele remitir progresivamente en unos días. Si se realiza a un nivel demasiado alto, siempre existe el riesgo de lesionar la médula al tocarla durante el procedimiento", sostiene.

UN USO TERAPÉUTICO

A su vez, recuerda el doctor Brogly que una punción lumbar puede ser terapéutica y evacuadora en caso de presentar el paciente una hidrocefalia, un exceso de producción, o un defecto de resorción de LCR. "La punción lumbar tiene también un uso terapéutico para la administración de medicaciones en el espacio intradural: Los hematólogos y oncólogos la utilizan para administrar quimioterapias", subraya.

Finalmente, resalta que los anestesiólogos son los médicos que probablemente más punciones lumbares realizan, dado que en vez de extraer LCR, inyectan anestésicos en el espacio intradural para realizar anestesias raquídeas, también llamadas 'anestesias espinales', que permiten realizar todo una serie de intervenciones quirúrgicas con el paciente despierto.

"Se diferencia la anestesia espinal de la anestesia epidural: en la anestesia epidural, se inyecta el anestésico local fuera de la dura madre, la membrana que contiene el LCR, las raíces nerviosas y la médula, mientras que en la anestesia espinal, inyectamos el anestésico dentro del LCR", concluye este especialista.