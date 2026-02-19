Pulmones y capacidad respiratoria: así puedes mejorar (o estropear) tu capacidad pulmonar con los hábitos de vida

Archivo - Pulmones - ISTOCK/ ENOT-POLOSKUN - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EDIZIONES) -

La capacidad pulmonar no es un dato fijo, ni exclusivo de la genética: puede mejorar o deteriorarse a lo largo de la vida en función del ejercicio físico, el tabaquismo, la contaminación ambiental y la presencia de enfermedades respiratorias.

Determinada mediante pruebas como la espirometría, esta medida refleja cuánto aire pueden contener y movilizar los pulmones y está directamente relacionada con la resistencia física, con la energía diaria, y con el buen funcionamiento del corazón y el cerebro.

Pero ¿es posible aumentarla en personas sanas?, ¿pueden regenerarse los pulmones tras el daño del tabaco o las infecciones?, ¿hasta qué punto influye la rehabilitación respiratoria? La evidencia científica apunta a que entrenar los músculos respiratorios y cuidar los hábitos de vida puede marcar una diferencia significativa en la salud a corto y largo plazo.

La doctora Maria Isabel Botana, miembro del área de Neumología Intervencionista de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) nos explica que la capacidad pulmonar se refiere a la cantidad de aire que pueden contener y movilizar nuestros pulmones durante la respiración.

CÓMO FUNCIONA NUESTRO SISTEMA RESPIRATORIO

"No es un sólo valor, sino un conjunto de medidas, que se determinan en las pruebas funcionales respiratorias, incluyendo una espirometría, y que reflejan cómo funciona tu sistema respiratorio. Y aunque tiene una base genética y biológica, no es completamente fija, ya que puede mejorarse o deteriorarse a lo largo de la vida según tus hábitos, tu salud, tu entorno, y debido a las enfermedades", asegura esta experta

Pero es que señala también que nuestra capacidad pulmonar puede aumentar con deporte y con ejercicios que potencian los músculos respiratorios. "Por ello, en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas es muy importante la rehabilitación respiratoria y la fisioterapia respiratoria", apostilla esta neumóloga.

POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE NUESTROS PULMONES ESTÉN BIEN

En este sentido, esta experta subraya que una buena función respiratoria y una buena capacidad pulmonar aumentan la resistencia física, a la vez que reducen la fatiga durante las actividades diarias. "El sistema respiratorio funciona mejor y, con ello, mejora el funcionamiento del resto de sistemas y de órganos como el cerebro, el corazón, y el sistema locomotor", mantiene.

De hecho, defiende la miembro del área de Neumología Intervencionista de la SEPAR que los pulmones sí tienen cierta capacidad de regenerarse tras una agresión leve o moderada, si bien advierte de que esta regeneración no es ilimitada.

"Cuando el daño es grave o prolongado -como en el caso del tabaquismo crónico o de enfermedades pulmonares avanzadas-, la recuperación es limitada y algunas lesiones pueden ser permanentes", asevera la doctora Botana, a la vez que recuerda que mantener una buena capacidad respiratoria ayuda a retrasar el deterioro, así como a optimizar la función del sistema respiratorio, y el intercambio de gases.

MEJORAR LA CAPACIDAD PULMONAR

Entre los hábitos o prácticas que han demostrado ser más eficaces para mejorar la capacidad pulmonar y la eficiencia respiratoria la doctora Botana resalta la práctica regular de ejercicio bien organizado y estructurado, dado que, según indica, "mejora la capacidad pulmonar al fortalecer los músculos respiratorios, el diafragma, y aumentar la eficiencia del intercambio de oxígeno".

Por otro lado, apuesta esta miembro de la SEPAR por evitar el tabaco y cuidar la calidad del aire que se respira, ya que según argumenta, esto contribuye "significativamente" a mejorar la capacidad respiratoria.