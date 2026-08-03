Por qué puedes tener un IMC normal y aun así presentar un mayor riesgo de infertilidad masculina

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MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un amplio estudio realizado con más de 1.000 hombres daneses ha revelado que el porcentaje de grasa corporal de un hombre podría ser un mejor indicador de su salud reproductiva que el índice de masa corporal (IMC).

En este trabajo, publicado en la revista 'Human Reproduction', los investigadores descubrieron que un mayor porcentaje de grasa corporal estaba relacionado con recuentos de espermatozoides más bajos y también se asociaba con un cambio en el equilibrio de las hormonas reproductivas masculinas, incluidos los niveles de testosterona.

Estas asociaciones se mantuvieron incluso si los hombres tenían un IMC normal, pero su porcentaje de grasa corporal era superior al normal.

"Nuestro estudio reveló que los hombres con un alto porcentaje de grasa corporal generalmente presentaban recuentos de espermatozoides más bajos que aquellos con un porcentaje normal de grasa corporal, y también tendían a tener un menor volumen de semen y una menor concentración de espermatozoides", explica el doctor Nis Brix, primer autor del estudio y profesor asociado del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Destaca que el porcentaje de grasa corporal fue un mejor predictor de la reducción del recuento de espermatozoides que el IMC o la relación cintura-estatura. "Asimismo, observamos que incluso los hombres con un IMC normal, pero con un porcentaje de grasa corporal relativamente alto, presentaban recuentos de espermatozoides más bajos y espermatozoides mal formados --prosigue--. Esto sugiere que la medición del porcentaje de grasa corporal podría identificar a hombres con riesgo de problemas de salud reproductiva que no serían identificados únicamente con base en el IMC".

Estudios previos han demostrado que el sobrepeso y la obesidad, que generalmente se evalúan mediante el IMC, se asocian con problemas de salud reproductiva en los hombres, incluyendo peor calidad del semen y menor fertilidad. Sin embargo, el IMC es solo una medida indirecta del tejido graso y no distingue entre masa grasa y masa magra, que puede incluir masa muscular. Como resultado, hombres con el mismo IMC pueden tener niveles de grasa corporal muy diferentes.

En el presente estudio, los investigadores midieron el porcentaje de grasa corporal utilizando un analizador de bioimpedancia, que envía una corriente eléctrica débil a través del cuerpo y se mide el voltaje para estimar la grasa corporal, el agua corporal y la masa muscular.

Utilizaron datos del grupo de hombres del Estudio de Programación Fetal de la Calidad del Semen (FEPOS, por sus siglas en inglés), un subgrupo de la Cohorte Nacional de Nacimientos de Dinamarca e incluye 100 000 parejas de madres e hijos, reclutados entre 1996 y 2002. Entre marzo de 2017 y diciembre de 2019, los investigadores invitaron a 5697 hombres jóvenes que acababan de cumplir 18 años y 9 meses a participar en el estudio, y 1058 (19 %) participaron.

Además del porcentaje de grasa corporal, midieron el IMC y la relación cintura-estatura. Los hombres proporcionaron muestras de semen y sangre, midieron el tamaño de sus testículos (volumen testicular) y completaron un cuestionario sobre hábitos de salud.

El porcentaje de grasa corporal se dividió en cuatro categorías: bajo (menos del 8% de grasa), normal (8-19%), alto (20-24%) y muy alto (25% o más).

En comparación con un porcentaje normal de grasa corporal, los hombres con porcentajes altos de grasa corporal presentaban, en promedio, un recuento de espermatozoides un 23 % menor; los hombres con porcentajes muy altos de grasa corporal presentaban un recuento de espermatozoides un 15 % menor.

También presentaban niveles más bajos de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y testosterona, y niveles más altos de hormona luteinizante, estradiol e índice de andrógenos libres, lo que refleja una alteración en el equilibrio de las hormonas reproductivas masculinas.

Se observó una tendencia hacia un menor volumen y concentración de semen, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa. No se encontró un patrón consistente en cuanto a la motilidad, la forma (morfología) y el volumen testicular de los espermatozoides.

Una reducción de aproximadamente el 15 % en el recuento de espermatozoides en hombres con un porcentaje de grasa corporal muy elevado, en comparación con hombres con un porcentaje de grasa corporal normal, corresponde a una reducción del recuento de espermatozoides de un promedio de unos 105 a 89 millones por eyaculación.

En hombres con un alto porcentaje de grasa corporal, una reducción del 23 % en el recuento total de espermatozoides corresponde a una reducción de 105 a 81 millones. Estas reducciones superan el límite inferior de 39 millones establecido por la Organización Mundial de la Salud, pero los investigadores afirman que aún podrían ser clínicamente relevantes para hombres con una calidad de semen límite.

Los investigadores analizaron cómo se comparaba el porcentaje de grasa corporal con el IMC utilizando la desviación estándar (DE), una forma de describir la cantidad típica de variación dentro de una población.

“Alrededor del 95 % de las personas tienen valores dentro de dos desviaciones estándar del promedio, por lo que un cambio de una desviación estándar representa una diferencia significativa y comparable --señala el doctor--. El uso de desviaciones estándar nos permitió comparar el porcentaje de grasa corporal y el IMC en la misma escala".

Mediante este enfoque, encontraron que un aumento de una desviación estándar en el porcentaje de grasa corporal en hombres con un IMC de peso normal se asoció con una disminución del 13 % en el recuento de espermatozoides, mientras que un aumento de una desviación estándar en el IMC se asoció con una disminución de solo el 8 % en el recuento de espermatozoides. "Esto sugiere que el porcentaje de grasa corporal es un predictor más fiable del recuento de espermatozoides que el IMC”, explica.

Para los hombres, mantener una composición corporal saludable, y no solo un peso adecuado para su estatura, puede ser importante para la fertilidad. Para los médicos, evaluar el porcentaje de grasa corporal en pacientes seleccionados podría ayudar a identificar a hombres con riesgo de fertilidad reducida que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos si solo se considera el IMC.

“Los estudios futuros deberían confirmar nuestros hallazgos en otros grupos, en particular en hombres con un IMC normal --prosigue el doctor--. También deberían investigar por qué un mayor porcentaje de grasa corporal puede reducir el recuento de espermatozoides. Esto podría ayudar a identificar a los hombres en riesgo de forma más temprana y orientar futuras estrategias para mejorar la fertilidad masculina".

Actualmente, los investigadores están recopilando información detallada sobre la salud reproductiva, incluyendo muestras de semen, de 1250 hombres daneses y 1250 hombres noruegos, como parte del gran proyecto BIOSFER ('Desentrañando los determinantes biológicos y sociales de la baja fertilidad en las sociedades modernas'), liderado por la última autora del presente estudio, Cecilia Host Ramlau-Hansen, y colaboradores de Noruega y Alemania. Los investigadores esperan replicar este estudio con estos nuevos datos.