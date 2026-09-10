¿Pueden los microplásticos contribuir al cáncer de pulmón? Un estudio encuentra estas párticulas en pacientes

Archivo - Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas con cáncer de pulmón tienen más probabilidades de tener microplásticos en sus pulmones y de tener mayores cantidades de microplásticos en sus pulmones, según una investigación de expertos de la University College Dublin (Irlanda) y la Universidad de Tesalia (Larisa, Grecia). Los datos se presentan en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Barcelona, España.

Los investigadores informan de que su estudio se suma a las pruebas de que los microplásticos entran en nuestros cuerpos a través del aire que respiramos y sugiere que puede existir un vínculo entre los microplásticos y las enfermedades pulmonares.

Presenta los datos el doctor Ilias Dimeas, de la Facultad de Medicina del University College Dublin (Dublín, Irlanda) y la Universidad de Tesalia (Larisa, Grecia). Según declara: "Los microplásticos se han convertido en una parte inevitable de nuestro entorno, pero aún sabemos muy poco sobre lo que ocurre una vez que entran en el cuerpo humano. Desconocemos cuáles son los niveles basales de microplásticos en los pulmones, cuánto varían de una persona a otra o si contribuyen a la aparición de enfermedades. Si inhalamos estas partículas a diario, necesitamos comprender dónde terminan y si podrían estar relacionadas con alguna enfermedad".

La investigación incluyó a 100 personas que se sometieron a una broncoscopia para investigar síntomas pulmonares en el Hospital Universitario de Larissa, Tesalia, Grecia. En este procedimiento, se introduce un broncoscopio flexible y delgado en los pulmones, lo que permite al médico visualizarlos mediante una cámara y tomar muestras según sea necesario. Como parte del proceso, cada paciente proporcionó una muestra de lavado pulmonar, en la que se utiliza una solución salina para "lavar" una sección del pulmón y recolectar células y otros materiales. En la mitad de los pacientes, los investigadores también tomaron una pequeña muestra de tejido pulmonar.

Cada muestra fue analizada en detalle para detectar la presencia de microplásticos y se analizaron algunas para determinar qué tipos de plásticos estaban presentes. De los 100 pacientes, a 50 se les diagnosticó posteriormente cáncer de pulmón, mientras que a los otros 50 no.

En todas las muestras, los investigadores identificaron un total de 232 partículas de microplástico. En general, el 70% de los pacientes presentaba microplásticos detectables en al menos una muestra (ya sea el lavado pulmonar, el tejido o ambos). Al analizar conjuntamente las muestras de lavado pulmonar y tejido de cada paciente, se observó que los pacientes con cáncer de pulmón tenían mayor probabilidad de presentar microplásticos detectables y una mayor carga total de microplásticos que aquellos sin cáncer.

Los pacientes con cáncer de pulmón también tenían más probabilidades de presentar microplásticos detectables en sus muestras de lavado pulmonar (66% frente al 46%) y presentaban una mayor carga de microplásticos que los pacientes sin cáncer de pulmón.

Al comparar muestras de lavado pulmonar y de tejido de un mismo individuo, los investigadores observaron que los pacientes con mayor cantidad de microplásticos en el lavado pulmonar tendían a tener menor cantidad en la muestra de tejido correspondiente, y viceversa. Dado que las muestras de lavado pulmonar recogen partículas de los espacios aéreos, mientras que las muestras de tejido capturan partículas incrustadas en el propio pulmón, este hallazgo sugiere que los microplásticos podrían no estar distribuidos uniformemente en todo el pulmón y que las diferentes regiones podrían retener las partículas de manera distinta.

El análisis de los microplásticos reveló que el polipropileno y el polietileno eran los tipos de plástico más comunes. Estos se utilizan ampliamente en productos cotidianos como envases, textiles, artículos para el hogar y bienes de consumo.

En palabras de Ilias Dimeas: "Nuestros resultados sugieren que los microplásticos inhalados pueden encontrarse en los pulmones humanos con mayor frecuencia de lo que muchos creen. Esto se suma a la creciente evidencia de que reducir la contaminación ambiental por plásticos puede tener beneficios que van más allá de los ecosistemas y repercuten en la salud humana".

Este tipo de estudio no explica por qué encontramos más microplásticos en las muestras de pacientes con cáncer de pulmón. Los microplásticos podrían contribuir a la inflamación u otros procesos biológicos que pueden contribuir a enfermedades como el cáncer, pero también es posible que los pulmones enfermos simplemente retengan las partículas de manera diferente a los pulmones sanos.

"Esto demuestra que se encontraron microplásticos con mayor frecuencia y en mayor cantidad en pacientes con cáncer de pulmón, lo que plantea interrogantes importantes para futuras investigaciones. Ya hemos comenzado más experimentos de laboratorio para comprender mejor los tipos de plásticos involucrados y cómo pueden interactuar con las células pulmonares", agrega el especialista.

Los autores también están analizando muestras de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas para comprender si los microplásticos desempeñan un papel en la cicatrización pulmonar y la progresión de la enfermedad.

La investigación sobre los efectos de los microplásticos en la salud aún se encuentra en una fase muy temprana, pero empezamos a darnos cuenta de que estas diminutas partículas de plástico se infiltran en muchas partes del cuerpo. Este estudio se suma a la evidencia de que inhalamos microplásticos a través del aire y que estos se alojan en nuestros pulmones. Necesitamos más investigación para comprender plenamente su posible papel en las enfermedades pulmonares, incluido el cáncer.