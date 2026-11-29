Archivo - Taxus baccata teew europeo es arbusto de conífera. - LEO MALSAM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) han descifrado cómo se produce de forma natural el taxol (paclitaxel), un fármaco oncológico ampliamente utilizado, en un descubrimiento que podría ser fundamental para lograr una producción a gran escala y más económica del fármaco, utilizando la planta de tabaco.

Actualmente, el taxol, utilizado para tratar el cáncer de mama, de ovario y de pulmón, se produce mediante un largo proceso que extrae compuestos vegetales relacionados y los transforma en el fármaco a través de una serie de complejas reacciones químicas. Esto convierte al taxol en uno de los medicamentos más caros del mercado.

"Por eso ha sido fundamental comprender cómo se puede producir el taxol biosintéticamente, para que el tratamiento sea más accesible a los pacientes de todo el mundo", resalta el profesor Sotirios Kampranis, del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales, quien también es el autor principal del estudio publicado en la revista 'Nature Chemical Biology'.

El taxol proviene originalmente del tejo, donde el compuesto activo se produce en la corteza. Si bien el taxol se ha utilizado durante mucho tiempo para el tratamiento del cáncer, nunca había existido un manual completo que describiera el proceso que siguen las plantas para producirlo. Ahora, los investigadores han recopilado esa guía que faltaba.

"Hemos puesto a prueba numerosas hipótesis para descubrir la ruta biológica completa para la producción de taxol de principio a fin. Ahora tenemos un modelo, esencialmente una receta, que se puede utilizar para producir taxol en plantas, levaduras u otros sistemas. Esto podría allanar el camino para nuevos métodos de producción de taxol que faciliten la fabricación y hagan que el producto final sea más asequible", afirma Sotirios Kampranis.

En el estudio, los investigadores tomaron genes candidatos responsables de la producción de taxol del tejo y los introdujeron en otra planta, la especie de tabaco 'Nicotiana benthamiana'. Esta planta crece rápidamente y se utiliza ampliamente en la investigación.

"Introdujimos más de veinte genes del tejo en plantas de tabaco para demostrar paso a paso todo el proceso biológico de producción de taxol", afirma Zhen Fan, investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales y coautor principal del estudio.

Los investigadores lograron que las plantas de tabaco produjeran taxol en niveles comparables a los que se encuentran de forma natural en la corteza del tejo. "La planta de tabaco es una plataforma eficaz para el cultivo de taxol porque proporciona el mismo entorno celular que el tejo, pero crece mucho más rápido y es más fácil de modificar genéticamente", afirma Sotirios Kampranis.

Para que las plantas de tabaco puedan utilizarse en la producción a gran escala en el futuro, los genes del tejo deberán convertirse en una parte estable de la propia composición genética de la planta. "Ese es el próximo gran reto. La producción a gran escala, por ejemplo en invernaderos, requiere plantas estables que contengan permanentemente los genes del tejo, para no tener que introducirlos cada vez", señala.

Además de utilizar plantas de tabaco para producir el fármaco contra el cáncer, los investigadores señalan otros posibles métodos de producción. "Ahora que contamos con el plan fundamental para la producción biosintética de taxol, existe la posibilidad de producirlo de muchas maneras diferentes --destaca--. También vemos las células de levadura fermentadas como una solución prometedora".

Independientemente del método utilizado, otros investigadores pueden ahora partir de este modelo para producir taxol, lo que abre nuevas posibilidades. "En Dinamarca, los hospitales y los pacientes no dependen tanto del taxol de bajo coste. Pero en muchas otras partes del mundo, el tratamiento con taxol asequible es fundamental. Nuestro descubrimiento podría contribuir a que el taxol sea más barato, facilitando así el acceso al tratamiento en países de bajos ingresos", concluye.