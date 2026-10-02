¿Se puede revertir la diabetes tipo 2? El estudio que logra la remisión en el 54%

Archivo - El 54% de diabéticos tipo 2 de pronto debut revierte la patología en estudio de dieta no calórica y ejercicio - JOHNNYGREIG/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Afrontar un diagnóstico de diabetes a una edad temprana plantea serios desafíos de salud a largo plazo, obligando a buscar alternativas efectivas que frenen su rápido avance. Durante años, la gestión habitual de esta patología se ha enfocado en el control continuo, pero la posibilidad de lograr una marcha atrás real sigue siendo la gran meta para especialistas y afectados.

En este contexto, un reciente ensayo clínico internacional ha puesto a prueba una combinación específica de cambios en el estilo de vida que promete redefinir el abordaje de la enfermedad. Los resultados obtenidos no solo demuestran que es posible retirar la medicación hipoglucemiante en un alto porcentaje de casos, sino que abren una vía clara para proteger la salud metabólica desde las primeras etapas.

La directora de la División de Medicina Interna General de la Universidad McGill de Montreal (Canadá), la profesora Kaberi Dasgupta, y el miembro de la Universidad de Leicester (Reino Unido), el profesor Thomas Yates, han llevado a cabo un estudio en el que se ha constatado que una dieta baja en calorías combinada con ejercicio estructurado ha revertido la diabetes tipo 2 de aparición temprana en el 54 por ciento de los participantes.

El trabajo, publicado en la revista especializada 'The Lancet Regional Health - Americas' y revisado por pares, ha sido presentado en la Reunión Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, por sus siglas en inglés), que se está celebrando estos días en Milán (Italia). Los resultados han mostrado la conclusión referida en pacientes cuyo debut con la patología se produjo antes de los 45 años.

Como contexto, la investigación recoge que la diabetes tipo 2 de inicio temprano es un fenotipo clínico distinto y en aumento, caracterizado por un rápido deterioro del control de la glucemia, la pronta aparición de complicaciones y una menor esperanza de vida que cuando el debut es tardío. Ante ello, las dietas bajas en calorías pueden reducir los niveles de glucosa por debajo de los umbrales de diagnóstico sin necesidad de medicación, lo que los autores han determinado como la remisión de la enfermedad.

UN ENFOQUE COMBINADO PARA FRENAR EL AVANCE DE LA PATOLOGÍA

En este sentido, han declarado que la incorporación de ejercicio estructurado puede proporcionar beneficios sinérgicos, como una mayor condición física, la preservación de la masa muscular, una mejor función cardíaca y una menor resistencia a la insulina. Para constatarlo, han evaluado la eficacia de combinar una dieta baja en calorías con ejercicio supervisado y así lograr la remisión a las 24 semanas en la enfermedad, una afección que requiere una intervención eficaz para frenar su rápida evolución, comparándola con la atención habitual.

De este modo, han realizado -en tres centros afiliados a las universidades de Leicester, McGill y de Alberta (Canadá)- un ensayo de eficacia aleatorizado, abierto y con evaluación de resultados a ciegas en adultos de 18 a 45 años con diabetes tipo 2 de inicio temprano y obesidad, que no recibían terapia con insulina. Los participantes se han dividido por grupos: atención habitual sola 'versus' una intervención que combinaba entre 800 y 900 kilocalorías en la dieta, ejercicio supervisado dos veces por semana y una vez por semana de manera independiente, seguido de una dieta de mantenimiento de peso con ejercicio autónomo.

"El resultado primario fue la remisión a las 24 semanas y estar sin medicación hipoglucemiante durante al menos 12 semanas", han explicado, tras lo que han declarado que "los participantes dejaron de tomar todos los medicamentos para bajar la glucosa y la presión arterial al comenzar la dieta" y "se les animó a consumir al menos dos litros de líquido sin calorías al día y se les proporcionó un laxante a base de fibra para usar según fuera necesario".

HASTA 21 VECES MÁS PROBABLE QUE CON EL ABORDAJE ACTUAL

De este modo, y en virtud de la participación de 96 personas durante casi cuatro años, se ha observado la remisión a las 24 semanas en el 54 por ciento de los miembros del grupo de intervención frente al 4 por ciento de los del de control. Por tanto, "aquellos en el grupo de intervención tenían 21 veces más probabilidades de lograr la remisión que aquellos en el grupo de control", han concretado.

"Nuestros hallazgos demuestran la viabilidad y la eficacia de combinar ejercicio aeróbico y de resistencia estructurado con una dieta baja en calorías en la diabetes tipo 2 de aparición temprana, lo que respalda su potencial para brindar beneficios sustanciales e integrales para la salud y el bienestar, junto con la remisión de la diabetes", han sostenido Dasgupta y Yates.

En este sentido, han declarado que las tasas de remisión "se sitúan en el extremo superior de las previamente publicadas en la literatura para ensayos de duración similar, lo que refuerza el potencial de las intervenciones estructuradas en el estilo de vida para favorecer una remisión clínicamente significativa". Además, "demuestra por primera vez que tales efectos pueden lograrse en una población multiétnica con diabetes tipo 2 de inicio temprano mediante una intervención combinada de dieta baja en calorías y ejercicio estructurado", han aseverado.

"Nuestros hallazgos indican que la preservación de la masa magra y el músculo es posible con una pérdida de peso rápida", han continuado, para añadir que "preservar el músculo durante la pérdida de peso orientada a la remisión puede tener implicaciones importantes para la salud metabólica a largo plazo, la función física y la trayectoria de la enfermedad".

Por último, han señalado que "a medida que aumenta la prevalencia de la diabetes tipo 2 de inicio temprano a nivel mundial", los hallazgos obtenidos "resaltan una oportunidad para reevaluar los paradigmas de tratamiento y respaldar la implementación a gran escala de intervenciones integradas de dieta y ejercicio para la remisión". "Nuestro enfoque puede ser particularmente valioso en aquellas personas que buscan o tienen potencial para quedar embarazadas", han agregado.