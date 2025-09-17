¿Puede el láser corregir la miopía de un adolescente igual de bien que un adulto? Un estudio analiza el resultado

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La miopía afecta a aproximadamente un tercio de los niños y adolescentes y las investigaciones sugieren que se está volviendo más común. Un tratamiento con láser, llamado queratectomía fotorrefractiva (PRK), se utiliza ampliamente para tratar la miopía en adultos, pero aún existen dudas sobre su uso en adolescentes.

Un importante estudio sobre la corrección láser de la miopía del Campus de Salud Rambam en Haifa (Israel) demuestra que el procedimiento es tan seguro y eficaz en adolescentes mayores como en adultos, según una investigación presentada en el 43 Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos (ESCRS), que se celebra del 12 al 16 de septiembre de 2025 en Copenhague (Dinamarca).

PREOCUPA EL RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS

El nuevo estudio fue presentado por el doctor Avinoam Shye, del Departamento de Oftalmología del Campus de Salud Rambam en Haifa, Israel. Shye apunta: "A algunos médicos les preocupa que los ojos de los adolescentes aún estén cambiando o que respondan de forma diferente a la curación tras el tratamiento con láser, lo que aumenta el riesgo de efectos secundarios".

"Sin embargo, en ciertas situaciones, los adolescentes desean soluciones permanentes para su miopía. Observamos que, a pesar de estas preocupaciones, muchos adolescentes de 17 o 18 años obtenían excelentes resultados. Esto nos llevó a estudiar si la PRK es realmente una opción segura y eficaz para este grupo de edad", añade.

La PRK consiste en el uso de un láser para extirpar tejido de la córnea, la capa transparente y abovedada que recubre la pupila y el iris. La córnea actúa como una ventana por la que la luz entra al ojo, por lo que remodelarla puede mejorar la forma en que la luz entra al ojo y tratar problemas de visión, como la miopía.

LOS RESULTADOS EN ADOLESCENTES FUERON TAN BUENOS O MEJORES

El estudio incluyó un grupo de pacientes con miopía que fueron tratados con PRK en Care-Vision Laser Centers, Tel Aviv, Israel, entre enero de 2010 y junio de 2024, con 65.211 ojos tratados en total. El doctor Shye y sus colaboradores agruparon a los pacientes según su edad, para poder comparar los efectos del tratamiento con láser en aquellos de entre 17 y 18 años con aquellos de entre 19 y 40 años.

Descubrieron que los resultados en adolescentes mayores fueron tan buenos o incluso mejores que en adultos. Alrededor del 64% de los ojos de los adolescentes alcanzaron una visión 20/20 (agudeza visual normal), en comparación con el 59% de los ojos de los adultos. La proporción de ojos que requirió un segundo tratamiento fue muy baja (0,41%) en ambos grupos. Las complicaciones como visión borrosa o debilitamiento de la córnea (ectasia) también fueron muy poco frecuentes en ambos grupos.

El doctor Shye apunta: "Este es, con diferencia, el estudio más amplio sobre PRK en adolescentes, y este gran tamaño muestral implica que los hallazgos son muy fiables. Una limitación es que se trata de un estudio retrospectivo, lo que significa que analizamos datos ya recopilados, en lugar de empezar un nuevo ensayo desde cero".

La investigación sugiere que, para adolescentes con miopía estable y bien evaluados, la PRK podría ser una opción segura y eficaz, especialmente cuando las lentes de contacto o las gafas no son ideales. Estos hallazgos podrían respaldar la ampliación de los criterios para ofrecer PRK a ciertos adolescentes. La edad por sí sola no debería impedir que un adolescente motivado y apto reciba este tratamiento.

Los investigadores continuarán monitoreando a los adolescentes que recibieron tratamiento láser para detectar complicaciones muy tardías o cambios en la visión.