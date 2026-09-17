¿Puede el hígado graso causar cirrosis antes de los 50? Un estudio identifica quién tiene más riesgo

Archivo - Ilustración de un hígado dañado - ERANICLE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han publicado el primer estudio que define la cirrosis de aparición temprana causada por la enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), una afección conocida como enfermedad del hígado graso.

Los resultados del estudio, publicados en 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', revelan que las personas que desarrollan cirrosis antes de los 50 años tienen un perfil de riesgo distinto, determinado tanto por factores genéticos heredados como por afecciones metabólicas, específicamente la diabetes tipo 2.

"Nuestros hallazgos demuestran que los adultos jóvenes que desarrollan cirrosis por MASLD no solo padecen la misma enfermedad a una edad más temprana", plantea el doctor Rohit Loomba, autor principal del estudio, gastroenterólogo y hepatólogo de UC San Diego Health y jefe de la División de Gastroenterología y Hepatología de la Facultad de Medicina de UC San Diego.

GENÉTICA Y DIABETES TIPO 2

Parecen tener una combinación única de susceptibilidad genética y factores de riesgo metabólicos que aceleran la progresión hacia una enfermedad hepática avanzada.

Utilizando datos de aproximadamente 2.400 adultos con MASLD confirmada por biopsia, inscritos en la Red Nacional de Investigación Clínica de NASH, los investigadores descubrieron que aproximadamente el 25% de los casos de cirrosis se produjeron antes de los 50 años. El estudio definió a este grupo como portador de "cirrosis por MASLD de inicio temprano" e identificó los principales factores de riesgo asociados a esta afección.

Aunque la cirrosis suele desarrollarse en la edad adulta, algunos individuos progresan a una fibrosis hepática avanzada mucho antes, y se desconoce el motivo. Los hallazgos también ponen de manifiesto las limitaciones de los métodos de cribado actuales.

Muchas herramientas de evaluación de la fibrosis hepática de uso común incorporan la edad, lo que puede reducir su sensibilidad en pacientes jóvenes. En el estudio, casi un tercio de los participantes con cirrosis de inicio temprano obtuvieron puntuaciones que, según los umbrales de cribado estándar, no justificarían una evaluación adicional.

UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE NO DAR SÍNTOMAS

Debido a que las herramientas de detección actuales incluyen la edad como parámetro, no detectan a casi un tercio de los pacientes con cirrosis hepática asociada a la enfermedad hepática de inicio temprano, según plantea el doctor Veeral Ajmera, primer autor del estudio, hepatólogo de UC San Diego Health y profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de UC San Diego. "Este estudio nos ayuda a identificar qué pacientes corren mayor riesgo y necesitan una evaluación más precisa de su enfermedad hepática", agrega.

"La cirrosis suele ser asintomática hasta que se desarrollan complicaciones graves", detalla Loomba. "Estos resultados sugieren que los adultos jóvenes con diabetes tipo 2, obesidad o un riesgo genético elevado podrían beneficiarse de una evaluación hepática más proactiva".

Loomba, miembro del Centro Oncológico Moores de la UC San Diego, añade que la cirrosis es un factor de riesgo importante para el carcinoma hepatocelular, la forma más común de cáncer de hígado. Identificar a los pacientes de alto riesgo de forma temprana puede brindar oportunidades para una vigilancia e intervención oncológica adecuadas antes de que se desarrolle el cáncer de hígado.

Los autores aseguran que el estudio sienta las bases para mejorar las estrategias de predicción y detección de riesgos, así como para avanzar en enfoques más personalizados para la prevención y el tratamiento de las enfermedades hepáticas.

A medida que las tasas de obesidad y diabetes tipo 2 siguen aumentando, los investigadores prevén que la enfermedad hepática relacionada con la MASLD se vuelva cada vez más común, lo que subraya la necesidad de identificar a aquellos con mayor probabilidad de progresar a una etapa avanzada de la enfermedad.