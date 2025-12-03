Publican 'NeuMap', el primer atlas que redefine el papel de los neutrófilos en la salud e infección

Neutrófilos (rojo) se acumulan en los alveolos de un pulmón infectado con gripe. - IVÁN BALLESTEROS/CNIC

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional ha publicado 'NeuMap', el primer atlas que revela la arquitectura global de los neutrófilos -las células más abundantes del sistema inmunitario y las primeras en responder cuando aparece una infección o daño en el organismo-, mostrando cómo esta "primera línea de defensa" se reorganiza para proteger, recordar y sanar.

Hasta ahora se sabía muy poco sobre cómo funcionan realmente los neutrófilos, cómo cambian según el tejido en el que se encuentran o cómo contribuyen tanto a la defensa como a enfermedades inflamatorias, cardiovasculares o cáncer. Los expertos aseguran que su papel es tan diverso que pueden salvar la vida ante una infección, pero también agravar la inflamación en contextos como la COVID-19.

Para entender esta complejidad, un consorcio internacional liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universidad de Yale (EEUU) y la Universidad Westlake (China)) ha desarrollado 'NeuMap', el primer mapa global que describe cómo se organizan los neutrófilos a lo largo de tejidos, etapas de la vida y enfermedades.

Desde el CNIC resaltan que, con 'NeuMap', la comunidad científica dispone por primera vez de una guía clara para navegar la enorme complejidad de los neutrófilos, abriendo una nueva etapa en la comprensión y el control del sistema inmunitario.

El estudio, publicado en 'Nature', analiza más de un millón de células mediante tecnologías de secuenciación de última generación. "Lo más sorprendente es que cada neutrófilo vive apenas unas horas, pero juntos mantienen una arquitectura estable durante toda la vida. Es un patrón que emerge del caos. Comprender esta lógica abre nuevas vías para aprender a guiar la inmunidad hacia la curación", ha explicado Iván Ballesteros , profesor del Departamento de Neurociencia y Ciencias Biomédicas y de la Facultad de Ciencia de la Salud de la UC3M e investigador del CNIC.

El trabajo también muestra que, hasta ahora, la falta de una referencia clara había limitado la capacidad de interpretar el papel real de estas células. Los estudios previos estaban muy centrados en enfermedades concretas, como cáncer o infecciones , explica el investigador Yale-CNIC, Andrés Hidalgo: "Aquí hemos reunido una variedad enorme de condiciones, desde el embarazo y el desarrollo fetal hasta infecciones, cáncer, infarto o envejecimiento".

"Al integrar todos estos datos, hemos podido observar cómo los neutrófilos siguen patrones comunes a pesar de su aparente diversidad", ha subrayado Daniela Cerezo-Wallis, co-primera autora e investigadora en la Universidad de Yale.

Los análisis entre especies, agrega Andrea Rubio-Ponce, también coprimera autora e investigadora del CNIC, muestran que muchos de estos programas celulares son sorprendentemente similares en ratón y humano. "Esto facilita mucho trasladar los hallazgos a estudios clínicos y acelera el desarrollo de biomarcadores y nuevas terapias", añade Laiguan Ng, de la Universidad de Westlake.

Además de ordenar un campo tradicionalmente fragmentado, 'NeuMap' ofrece una herramienta práctica que permitirá a la comunidad científica identificar qué tipos de neutrófilos están presentes en una enfermedad y qué función podrían desempeñar.El equipo subraya que este atlas será un recurso de libre acceso para investigadores de todo el mundo.