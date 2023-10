La psoriasis aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en algunos pacientes

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con psoriasis pueden presentar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo infartos de miocardio, pero también accidentes cerebrovasculares, según ha indicado el dermatólogo Álvaro González durante la segunda edición del evento 'The Psoriasis Revolution'.

La psoriasis afecta en España a más de 1 millón de personas, una prevalencia que se ha duplicado prácticamente en los 15 últimos años, pasando de tasas del 1,4 por ciento de la población al 2,3. Se trata de una enfermedad dermatológica que cursa con el enrojecimiento, irritación y acumulación de escamas plateadas en la piel.

"La psoriasis es una enfermedad de la piel que, a su vez, puede asociarse a otras enfermedades, o al riesgo de desarrollarlas: artritis psoriásica, enfermedad cardiovascular, hígado graso y diabetes, entre otras", ha resaltado González.

En la psoriasis, la piel se inflama, siendo esto lo más evidente y conocido popularmente, pero en muchos pacientes también se produce una inflamación interna que puede afectar a otros órganos, que inicialmente no provoca síntomas pero que con el tiempo puede dar lugar, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular a edades tempranas.

"La detección precoz de estas comorbilidades asociadas a la psoriasis puede ser determinante para su prevención y control, y es algo que muchos pacientes lo desconocen", ha asegurado González.

Durante la jornada, se ha informado sobre los beneficios que puede ofrecer la ecografía arterial femoral en pacientes con psoriasis. Se trata de una técnica moderna e innovadora sobre la que se ha publicado recientemente un artículo en la revista científica 'Journal of the American Academy of Dermatology'.

"Para desarrollar la técnica nos basamos en estudios realizados en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovascular por parte del doctor Valentín Fuster y la doctora Leticia Fernández Friera. Esta técnica nos permite detectar precozmente aquellos pacientes con riesgo cardiovascular elevado, así como instaurar medidas para prevenir la enfermedad cardiovascular en estos casos", según ha apuntado González.

En este sentido, Álvaro González dirige un proyecto de investigación en el Hospital Ramón y Cajal, junto al centro estadounidense de investigación National Institute of Health (NIH) y, más recientemente, también junto al Grupo Pedro Jaén. "Estamos estudiando nuevas formas no invasivas de evaluar el riesgo cardiovascular y alteraciones metabólicas de los pacientes con psoriasis, y estamos diseñando posibles tratamientos preventivos frente a ese riesgo", ha indicado.

Más allá de los tratamientos de la psoriasis con productos tópicos, los profesionales sanitarios cuentan con la fototerapia, que aseguran que cuenta con una gran eficacia comprobada (incluso aplicada en el domicilio del paciente) o los tratamientos con láser para hacer frente a placas de psoriasis más resistentes, que se pueden complementar con fármacos biológicos.

"La terapia biológica ha revolucionado el tratamiento de la psoriasis, permitiendo eliminar las lesiones de los pacientes con una alta probabilidad y de una manera eficaz y segura", ha informado González, quien ha añadido que "en el abordaje de la psoriasis se han dedicado tradicionalmente muchos esfuerzos al tratamiento farmacológico, pero tenemos que abrir el foco y prestar atención también a otros elementos".