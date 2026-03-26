Psicólogos alertan sobre la 'guerra cognitiva', que emplea infraestructuras digitales para alterar procesos mentales

El COP Madrid aborda la guerra cognitiva, que emplea infraestructuras digitales para alterar procesos mentales - COP MADRID

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Madrid (COP Madrid) ha celebrado la jornada 'Enemigos íntimos: Guerras cognitivas, polarización, radicalización y extremismo' dentro del proyecto 'Psicología que Transforma', en la que se ha abordado la guerra cognitiva, que es una forma no convencional de conflicto que se vale de las infraestructuras digitales para alterar procesos mentales.

Este concepto, que busca explotar las posibles vulnerabilidades cognitivas, ha sido analizado en este encuentro, en el que han participado profesionales de la Psicología y expertos en Defensa y Seguridad, como la directora de la Unidad de Análisis de Inteligencia SEI/UAM, María Eugenia Hernández, quien ha indicado que la idea central de la guerra cognitiva es que hay que entenderla "dirigida a toda la sociedad".

"La desinformación, la persuasión y la influencia se han convertido en un negocio", ha declarado, por su parte, el teniente coronel y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Raúl Sampredro, que ha añadido que "un usuario polarizado es más fácilmente segmentable para campañas de publicidad.

Para el profesor de Psicología Social de la Universidad de Córdoba, Manuel Moyano, "para que el ser humano sea resiliente, debe ser capaz de convivir, cooperar y afrontar retos". "Desde el cambio de siglo hasta la actualidad, otro factor importante no es solo la multiplicación de conflictos, sino los cambios en la manera que tienen los Estados de gestionarlos", ha subrayado el profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Luis de la Corte.

ENTENDER LOS MECANISMOS DE VULNERABILIDAD

Por último, la Decana del COP Madrid, Timanfaya Hernández, ha manifestado que la guerra cognitiva no es un concepto ajeno a la Psicología, disciplina que "debe estar presente en el análisis de las amenazas híbridas y en el diseño de respuestas que protejan el pensamiento crítico bajo una misión clara: entender los mecanismos de vulnerabilidad para construir una sociedad más resiliente y menos polarizada".

Con todo ello, se ha concluido que la mente humana se ha convertido en un relevante campo de batalla en la actualidad. La gran cantidad de mensajes a los que la población está expuesta llevan al fenómeno de la infoxicación, mientras que la desinformación tiene un impacto real en la vida de las personas, especialmente en contextos de inestabilidad.